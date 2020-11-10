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Техкульт

NASA готовит миссию к Психее 16 – астероиду, который стоит 10 квинтиллионов долларов

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Психея 16

Космический телескоп Хаббл закончил цикл наблюдений за астероидом 16 Психея, собрав данные, необходимые для организации полета к этому объекту. Такие планы в NASA анонсировали еще в 2017-м, а теперь сообщили, что исследовательский зонд запустят в 2022 году. Он достигнет Психеи в 2026-м и проведет на ее орбите 21 месяц, наблюдая и изучая этот выдающийся астероид, совокупная потенциальная стоимость которого составляет астрономические 10 квинтиллионов долларов.

Честь открытия Психеи принадлежит итальянскому астроному Аннибале де Гаспарису (1852 год). Новый объект стал 16-м по счету открытым астероидом в истории, что отразилось в его названии. Психея огромна, ее размеры превосходят такой мегаполис, как Москва. Самое же интересное, что она по большей части состоит из никеля и железа, из-за чего имеет такую плотность и массу, и занимает внушительный 1 % от всей массы Пояса астероидов. Из-за своего веса Психея оказывает гравитационное воздействие на мелкие астероиды, она в прямом смысле доминирует в этом уголке космоса. Ученые полагают, что перед нами ядро древней протопланеты, которая или не успела сформироваться целиком, или же была разрушена неким катаклизмом. Исследовательский аппарат должен собрать данные, которые прольют свет на эту задачу. А заодно будут сделаны выводы о перспективах добычи металла на астероиде, запасы которого оцениваются по текущему курсу даже не в триллионы, а квинтиллионы долларов.

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Оригинал публикации
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Страны
Италия
Россия
Компании
NASA
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