«Дружба - 2020»: стартовали российско-пакистанские военные учения

В Пакистане начались совместные военные учения с Россией

В Пакистане начались российско-пакистанские военные учения «Дружба - 2020». Они проходят уже в пятый раз и в третий - на территории Исламской Республики. Как «Дружба» Москвы и Исламабада может повлиять на российско-индийский диалог - в материале «Газеты.Ru».

Учения проводятся на базе подготовки сил специальных операций Пакистана в 50 км от Исламабада, а также на базе Национального антитеррористического центра в Пабби. Целью совместного учения является укрепление и развитие военного сотрудничества между вооруженными силами Российской Федерации и Исламской Республики Пакистан.

Военнослужащие двух стран обменяются опытом и отработают взаимодействие при выполнении широкого спектра задач,

в частности, по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, при ведении разведывательно-поисковых и засадных действий с использованием технических средств разведки, а также оказанию первой медицинской помощи и эвакуацию раненого с «поля боя».

Пакистанские коллеги продемонстрируют действия по штурму зданий, уничтожению условных террористов и освобождения заложников, далее аналогичные задачи отработают российские военнослужащие, затем военнослужащие выполнят задачи совместно.

Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба» проводится с 2016 года, в котором от Вооруженных сил России принимают участие военнослужащие горной мотострелковой бригады и роты спецназа ЮВО, дислоцированных в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье.

Нынешние учения - пятые, в третий раз они проходят на территории Пакистана, еще два прошли на территории Южного военного округа России - на Кубани и в горной местности Карачаево-Черкесской Республики.

На открытии были подняты государственные флаги, исполнены гимны Пакистана и России. Открывали учения глава управления боевой подготовки сухопутных войск республики генерал-майор Найер Нассер, посол РФ в Пакистане Данила Ганич, военный атташе при посольстве РФ Александр Федотов и глава учения от российской стороны полковник Александр Борисенко.

Посол РФ в Пакистане отметил, что

в Исламской Республике Пакистан армия является тем самым институтом, на котором все и держится.

«Не секрет, было время, когда армия страны выходила на первые роли, в 1947 году Пакистан сформировался, как независимое государство, за это время, свыше 20 лет военные были у власти. Я бы сказал, что стержень пакистанской государственности и общества - это армия», - отметил Данила Ганич. Его слова приводит телеканал «Звезда».

После церемонии открытия военнослужащие Пакистана продемонстрировали российским коллегам свое стрелковое оружие, оптические приборы наблюдения и разведки, предметы военной экипировки, альпинистское снаряжение, инженерные средства заграждения, защитные средства сапера. Особый интерес у российских военных вызвали средства видеонаблюдения, экипировка аквалангиста и технические средства связи, разведки и радиоэлектронной борьбы.

Накануне российские и пакистанские офицеры штаба руководства уточнили порядок проведения мероприятий учения.

«Впервые российским военнослужащим предстоит выполнить учебно-боевые задачи с применением вооружения, экипировки и средств связи подразделений сухопутных войск Пакистана», - сообщил руководитель учения от российской стороны полковник Александр Борисенко. Его слова приводит Минобороны России.

В рамках выполнения совместных задач военнослужащие дружественной страны предоставят российской стороне пистолеты Glock, автоматы M4, радиостанции, а также экипировку (противоосколочные тактические очки, защитные шлемы, наколенники, бронежилеты).

«Также впервые российские и пакистанские военнослужащие выполнят совместные ночные стрельбы на полигоне сил специальных операций сухопутных войск Исламской Республики Пакистан», - добавил руководитель учения.

К подобным учениям Москвы и Исламабада приковано довольно пристальное внимание со стороны Индии. Однако здесь необходимо учитывать, как ранее писала «Газета.Ru», что

Нью-Дели все больше и больше смотрит в сторону США и Европы, нежели России.

В течение последнего времени Россия проиграла в Индии шесть оружейных тендеров подряд, причем многие из них по просто необъяснимым причинам. Отечественные разработки, такие как самолеты-заправщики Ил-78МКИ, истребители МиГ-35, ударные и транспортные вертолеты Ми-28НЭ и Ми-26Т2, подводные лодки и ряд других образцов ВВТ уступили в разного рода тендерах и конкурсах иностранным аналогам.

В то же время сотрудничество между США, странами Западной Европы и Индией продолжает нарастать очень быстро. Закупками дорогостоящих американских и европейских вооружений (военно-транспортных самолетов С-130J, С-17А и C295W, патрульных самолетов P-8I «Посейдон», истребителей Rafale, ударных вертолетов Aн-64D Apache, транспортных вертолетов CH-47 Chinook и пр.) Индия стремилась продемонстрировать как диверсификацию приоритетов в закупочной политике, так и расставить новые акценты в отношениях с западными странами.

США стремятся передать Индии максимальное количество новых технологий, чтобы вывести Нью-Дели на один уровень со своими ближайшими союзниками. Кроме того, представители Пентагона уже не требуют у Индии получения лицензий на экспорт на случай приобретения у США технологий двойного предназначения.

Что касается ближайшего соседа Индии - Пакистана, то, как известно, он не так давно внесен в список стран, куда Россия может поставлять продукцию военного назначения (так называемый список № 2). Первые образцы российского вооружения были поставлены Исламабаду в 1996-2004 годах.

Россия многое теряет экономически и военно-политически из-за того, что ограничивает себя в отношениях с Пакистаном, и, прежде всего, в поставках оружия. Делается это часто в угоду давнему российскому партнеру - Индии. Но ситуация в мире меняется, и Дели все больше ориентируется на США и Европы, в том числе в такой чувствительной сфере, как закупка оружия.

К примеру, потенциальный пакистанский спрос на закупки российских вооружений и военной техники составляет, по оценке специалистов Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), составляет $8-9 млрд.

Пакистан может стать покупателем обширной номенклатуры российских вооружений, в том числе тяжелых и средних истребителей, систем ПВО большой, средней и малой дальности, основных боевых танков и надводных кораблей.

При этом, учитывая низкий уровень конкуренции на пакистанском рынке вооружений, на котором в настоящее время присутствует только КНР, Россия могла бы получить исключительно выгодные условия контрактов.

Пакистан не ставит вопрос об офсетных обязательствах, передачи технологий, локализации производства и прочих обременениях, которые стали де-факто стандартом на высококонкурентных рынках вооружений.

Практика подготовки пакистано-китайских соглашений показала, что после принятия политического решения процесс подготовки коммерческих контрактов занимает буквально несколько месяцев, а порой и недель.

Еще со времен войны в Афганистане российское вооружение в Пакистане пользуется очень большим уважением и имеет отличную репутацию.

Михаил Ходаренок