Город Шуши потерян, азербайджанские войска приближаются к Степанакерту, признают власти непризнанного Карабаха

Ереван. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) не контролирует ключевой город Шуши, азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту, заявил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.

"К сожалению, цепочка неудач пока нас преследует, и город Шуши полностью вне нашего контроля. Враг находится на подступах к Степанакерту, и уже его существование под угрозой", - написал Погосян на своей странице в фейсбуке.

По его словам, необходимо приложить все усилия в Степанакерте и по другим направлениям, "если мы хотим, чтобы Шуши вновь был нашим, чтобы Арцах (армянское название Карабаха) был сохранен".

О взятии города Шуша (арм. Шуши) президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил накануне. Со своей стороны, представитель Минобороны Армении Ованнисян заявил, что исход боев за Шуши станет ясен в понедельник.

Шуши является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерта.