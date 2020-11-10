В Псковской области боевые расчеты С-400 провели подготовку к заступлению на боевое дежурство

ЦАМТО, 9 ноября. В Псковской области в зенитном ракетном полку Ленинградского объединения ВВС и ПВО ЗВО, оснащенном ЗРС С-400, началась заблаговременная подготовка дежурных смен боевых расчетов к заступлению на боевое дежурство.

В ходе мероприятия были проведены теоретические занятия по изучению руководящих документов по организации и несению боевого дежурства, отработаны нормативы по переводу техники из боевого положения в походное и из походного в боевое, а также нормативы по заряжанию пусковых установок зенитными управляемыми ракетами.

Кроме того, по плану подготовки расчеты отразили учебные налеты массированного ракетного авиационного удара условного противника. Программа тренировочных налетов включила в себя одновременное воздействие на зенитную ракетную систему целей, представляющих повышенную сложность для боевых расчетов: высокоманевренных, сверхскоростных, баллистических и целей, летящих на предельно малых высотах.

Подобные налеты используются в учебных центрах боевого применения зенитных ракетных войск на государственных полигонах "Ашулук", "Телемба" и "Капустин Яр" для тренировок зенитных ракетных расчетов с применением электронных и боевых пусков зенитных управляемых ракет.

Также в ходе подготовки будет выполнен комплекс технического обслуживания зенитной ракетной техники, ее юстировки и настройки.

По итогам заблаговременной подготовки военнослужащим зенитного ракетного полка предстоит сдать зачеты на допуск к боевому дежурству, сообщает пресс-служба Западного военного округа.