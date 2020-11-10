Первый эшелон с техникой из состава ЗРС С-400 "Триумф" прибыл в Свердловскую область

ЦАМТО, 9 ноября. Первый железнодорожный эшелон с техникой из состава ЗРС С-400 "Триумф" уральского полка противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) прибыл на станцию разгрузки в Свердловской области с полигона Капустин Яр (Астраханская область).

Железнодорожным составом доставлено около 40 ед. специальной техники и техники обеспечения, а также около 60 военнослужащих. После разгрузки техника в сопровождении экипажей ВАИ будет передислоцирована в пункт постоянной дислокации, после чего она пройдет полный комплекс работ по обслуживанию.

Ранее сообщалось, что боевые расчеты ЗРС С-400 "Триумф" после перевооружения в сентябре 2020 года выполнили первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.