Для ВМФ РФ создадут новые глубоководные спасательные аппараты для работы в Арктике - главком

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Северный и Тихоокеанский флота России получат глубоководные спасательные аппараты для работы в арктических условиях, сообщил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.

"В Военно-морском флоте ведется работа по созданию в ближнесрочной перспективе спасательных глубоководных аппаратов следующего поколения, характеристики которых будут учитывать их возможность применения в арктической зоне, как Северным, так и Тихоокеанским флотом", - сообщил Евменов по итогам совещания в Адмиралтействе.

По словам военачальника, которого цитирует служба информационного обеспечения Главного командования ВМФ, в 2021 году "Канонерский судоремонтный завод" завершит модернизацию спасательного глубоководного аппарата АС-36 "Бестер", который будет обладать рядом новых характеристик для применения в Арктике.

"В настоящее время специалистами "Канонерского судоремонтного завода" ведутся работы по обновлению ряда систем спасательного глубоководного аппарата АС-36 "Бестер", что значительно усилит эффективность его характеристик и расширит возможности по оказанию помощи аварийным подводным лодкам. Речь идет о новых системах позиционирования, гидроакустического поиска и телевизионного контроля, а также об обновленных системах жизнеобеспечения", - подчеркнул Евменов.

По словам главкома, в ВМФ успешно функционирует система модернизации, планового ремонта и сервисного обслуживания спасательных глубоководных аппаратов типа "Приз", способных погружаться на глубины до 1000 метров и спасательных глубоководных аппаратов типа "Бестер", способных погружаться на глубины до 700 метров.

Как сообщил Евменов, 16 октября "Канонерском судоремонтном заводе" в Санкт-Петербурге завершен ремонт спасательного аппарата "АС-28" для Черноморского флота. "Аппарат прошел ряд испытаний, в ближайшие дни начнется его доставка в Севастополь", - отметил Евменов.

В апреле стало известно, что после ремонта возвращены в строй четыре подводных аппарата "Приз".

"Бестер" предназначен для оказания помощи и спасения экипажей аварийных подводных лодок, лежащих на грунте на глубинах до 720 метров, а также для обследования подводных объектов и выполнения подводно-технических работ.