Более 50 ед. современных вооружений получил инженерно-саперный полк ЦВО, формируемый в Тюменской области

ЦАМТО, 9 ноября. Более 50 ед. современного вооружения, военной и специальной техники получил инженерно-саперный полк 41-й общевойсковой армии ЦВО, формируемый в Тюменской области, сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"Парк вооружения полка пополнили более 50 ед. инженерной техники, в том числе станции комплексной очистки воды СКО-10К, инженерные машины разграждения ИМР-2, грузовая и дорожная техника в арктическом исполнении. Новый полк будет выполнять задачи инженерного обеспечения в Сибири, в том числе на ряде стратегических барьерных рубежей: реках Енисей, Обь и Ангара", – заявил А.Лапин.

Формирование полка завершится до 1 декабря. Структурно он войдет в состав 41-й общевойсковой армии ЦВО.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.