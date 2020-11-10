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Интерфакс-АВН

Фрегат "Адмирал Макаров" в ходе тренировки уничтожил корабль "противника" комплексом "Калибр-НК" - ЧФ

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фрегат «Адмирал Макаров»
фрегат «Адмирал Макаров».
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - На борту фрегата "Адмирал Макаров" Черноморского флота (ЧФ), выполняющего задачи в море, прошла тренировка по применению высокоточного ракетного комплекса "Калибр-НК" по кораблю условного противника, сообщили в понедельник в отделе информационного обеспечения флота.

"По замыслу тренировки боевые расчёты фрегата должны были в установленное время уничтожить десантный корабль условного противника, готовящийся к высадке морского десанта на побережье", - говорится в сообщении.

По их данным, "личный состав корабельного расчёта боевого информационного поста по полученным координатам обнаружил условную цель в море, после чего расчёты ракетно-артиллерийской боевой части выполнили алгоритм приведения ракетного комплекса "Калибр-НК" к ракетной стрельбе".

"По команде командира корабля боевые расчёты фрегата условно уничтожили корабль "противника" электронными пусками ракетного комплекса", - отмечают в отделе информационного обеспечения ЧФ.

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Проекты
1135 Буревестник
Калибр КР
ЧФ
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