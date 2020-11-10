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ТАСС

Роскосмос внес в госбюджет за девять месяцев в 3,5 раза больше прогнозируемых доходов

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Логотип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Исполнение корпорацией госпрограммы "Космическая деятельность России" за январь - сентябрь составило 43,1%

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Поступления в российский бюджет от Роскосмоса за девять месяцев составили более 1 млрд рублей, что в 3,5 раза превысило прогнозируемый объем средств, которые должны были поступить в бюджет от госкорпорации. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты РФ о ходе исполнения бюджета за январь - сентябрь 2020 года.

Роскосмос является одним из 15 главных распорядителей бюджетных средств.

Согласно докладу, госкорпорация стала одним из главных администраторов с самым значительным перевыполнением прогноза поступления средств в бюджет. "Фактически поступило 1 000,7 млн рублей. Прогноз доходов - 289,5 млн рублей", - говорится в документе.

"Значительный уровень выполнения прогноза [всеми ведомствами, которые перевыполнили прогноз поступления средств в бюджет] во многом объясняется недостатками прогнозирования, прежде всего в части безвозмездных поступлений, прочих доходов от компенсации затрат федерального бюджета и поступлений от денежных взысканий (штрафов)", - отмечается в докладе.

За январь - сентябрь 2019 года поступления в российский бюджет от Роскосмоса составили 1,133 млрд рублей вместо плановых 5,28 млрд рублей.

При этом исполнение расходов Роскосмосом по бюджету за январь - сентябрь 2020 года было на низком уровне - 44,1% (235,2 млрд рублей). За аналогичный период 2019 года Роскосмос также исполнил расходы по бюджету на низком уровне - 38,8% (204,35 млрд рублей).

Реализация госпрограмм

Исполнение Роскосмосом госпрограммы "Космическая деятельность России" за январь - сентябрь 2020 года составило 43,1% (в январе - сентябре 2019 года - 34,1%), говорится в докладе Счетной палаты. На реализацию этой программы на этот год было выделено 198,5 млрд рублей, фактическое исполнение бюджета за девять месяцев составило 111,3 млрд рублей (56%).

Федеральная целевая программа "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" исполнена на 8,018 млрд рублей (28,1%) за период с января по сентябрь. На нее было выделено на этот год 28,526 млрд рублей.

Из 31,2 млрд рублей бюджетных средств, выделенных в этом году на реализацию федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации", пока израсходовано 17,88 млрд рублей (57,3%).

Согласно докладу, исполнение федеральной космической программы России на 2016-2025 годы составило 61,69 млрд рублей, это 55,4% от выделенных бюджетных средств на 2020 год (111,39 млрд рублей).

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС
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