Войти
Военное обозрение

Почему Су-57 проигрывает "Раптору" в скрытности: британский эксперт о недостатках российского истребителя

190
0
0
Истребитель F-22 Raptor
Истребитель F-22 Raptor.
Источник изображения: flickr.com

Спустя десять лет после первого полета Су-57, ситуация с российским стелс-истребителем представляет собой массу неразрешенных проблем. Его радиолокационная сигнатура по меньшей мере в 10 раз больше, чем у американского F-22 Raptor. Его радары могут не сработать. И непонятно, может ли Москва позволить себе купить все 76 самолетов, на приобретении которых настаивал президент РФ Владимир Путин.

Планер от Су-27

К таким "отрезвляющим выводам" пришел Джастин Бронк, эксперт по ВВС из Королевского объединенного института оборонных исследований (Лондон), пишет американское издание Forbes:

"Имеются значительные сомнения относительно масштабов производства Су-57 и финансирования, необходимого для совершенствования сенсоров самолета, бортового радиоэлектронного оборудования и специализированных систем вооружения."

Со слов Бронка, благодаря высокой степени всесторонней скрытности, трудно обнаруживаемому радару и высотным характеристикам F-22 способен "полностью превзойти все существующие российские боевые самолеты".

"Россия была хорошо осведомлена о программе разработки F-22, и Су-57 - результат их усилий по созданию во многом сопоставимого истребителя", - пишет британский эксперт, полагая, что в итоге возник Су-57 как "сильно модифицированная производная от планера Flanker (Су-27), форма которого (планера Су-57) сводит к минимуму фронтальный X-диапазон (поперечное сечение радара), сохраняя при этом сверхманевренность".

Пределы скрытности и финансов

Но эксперту непонятно, насколько удачной оказалась выбранная конструкция. В частности, под вопрос автор ставит скрытность данной машины:

"К наблюдаемым источникам радиолокационного отражения относятся необычные постоянно движущиеся LERX, конструкция фонаря кабины, воздухозаборники у основания наклонных вертикальных стабилизаторов, (инфракрасный) датчик перед кабиной и лишь частично закрытые выхлопные части турбин реактивного двигателя."

Тот факт, что сопла практически не прикрыты, вызван специфической формой крыла: заимствованный у Су-27 фюзеляж как бы сплющили, разместив при этом два больших центральных оружейных отсека между воздухопроводами воздухозаборника. В итоге оказалось недостаточно места для прикрытия сопла как у F-22.

"Эти особенности, вероятно, являются результатом сравнительной неопытности России в проектировании и строительстве стелс-самолетов, вкупе с бюджетными ограничениями", - считает эксперт.

По его мнению, финансовые лимиты могли повлиять и на сенсоры Су-57. Felon (обозначение самолета в НАТО) имеет уникальную компоновку РЛС - радар X-диапазона с электронным сканированием на носу плюс находящиеся там же меньшие решетки X-диапазона, которые расширяют зону действия.

Но новая компоновка РЛС X-диапазона Су-57 в сочетании с низкочастотными решетками, которые "Сухой" планирует добавить в крылья самолета, представляет собой риск интеграции. Это вызвано тем, что "российская промышленность страдает от нехватки высококачественных микроэлектронных компонентов с момента введения западных санкций (…) что увеличивает трудности, связанные с разработкой такого сложного комплекса сенсоров с несколькими матрицами, с его доведением до уровня зрелости, когда он может считаться готовым к работе на передовой", предупреждает Бронк.

С его слов, проблемы с Су-57 могут вызвать корректировку программы производства, которую изо всех сил пытаются выполнить: планируется приобретение 76 самолетов в дополнение к 10 прототипам, которые уже летают. По имеющимся сведениям, Кремль выделил 2,6 млрд $ на первоначальное производство, но, как утверждает Бронк, это всего лишь 34 млн $ на самолет - вряд ли этого достаточно, чтобы покрыть расходы на планер с оборудованием и двигателями.

"Даже если все 76 самолетов, о которых заявлял Путин, будут поставлены, (российские ВКС) будут эксплуатировать значительно меньше, чем 100 машин к концу 2020-х годов, и вероятность того, что сенсоры, авионика и двигатели будут зрелыми, сомнительна", - делает вывод Бронк, полагая, что в своем материале дал исчерпывающее объяснение, почему Су-57 проигрывает "Раптору".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
F-22
ПАК ФА
Су-27
Компании
Сухой ПАО
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
02.03.2017
Эмираты мечтают о российских истребителях
19.03.2012
7 авиабаз, 28 модернизированных аэродромов и новейшие самолеты
16.08.2011
МАКСимальный уровень обороны не просматривается
04.02.2010
С почином, "Су"дарь!
01.02.2010
ПАК ФА. Столкновение со скептиками
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.11 03:58
  • 2
Путин надеется, что России удастся добиться установления мира между Арменией и Азербайджаном, причем мирными средствами
  • 05.11 23:36
  • 106
Нет системы: почему турецкие беспилотники поражают "Панцири"
  • 05.11 22:29
  • 114
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 05.11 22:13
  • 67
"Эпоха" с 57-мм пушкой значительно повысит возможности БМП-3
  • 05.11 22:04
  • 5
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 05.11 21:58
  • 1
ПВО НАТО: инициативы по улучшению
  • 05.11 21:14
  • 174
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 05.11 20:10
  • 5
Раскрыты характеристики обновленного автомата Калашникова
  • 05.11 19:37
  • 3
Академик объяснил проигрыш СССР в лунной гонке с США
  • 05.11 19:20
  • 1
Что изменится в существующих военных доктринах
  • 05.11 19:14
  • 5
Специалистов в технопарке «Сколково» агитировали эмигрировать вместе с проектами
  • 05.11 17:37
  • 2
Первый полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М с новыми серийными двигателями НК-32-02
  • 05.11 15:05
  • 1
Армия обороны НКР ликвидировала и ранила более половины прибывших в зону боевых действий террористов - президент республики
  • 05.11 12:48
  • 13
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 05.11 12:00
  • 12
Армения близка к потере Карабаха: Азербайджан вышел на подступы к Шуше и Лачину (Цензор.НЕТ, Украина)