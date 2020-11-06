Почему Су-57 проигрывает "Раптору" в скрытности: британский эксперт о недостатках российского истребителя

Спустя десять лет после первого полета Су-57, ситуация с российским стелс-истребителем представляет собой массу неразрешенных проблем. Его радиолокационная сигнатура по меньшей мере в 10 раз больше, чем у американского F-22 Raptor. Его радары могут не сработать. И непонятно, может ли Москва позволить себе купить все 76 самолетов, на приобретении которых настаивал президент РФ Владимир Путин.

Планер от Су-27

К таким "отрезвляющим выводам" пришел Джастин Бронк, эксперт по ВВС из Королевского объединенного института оборонных исследований (Лондон), пишет американское издание Forbes:

"Имеются значительные сомнения относительно масштабов производства Су-57 и финансирования, необходимого для совершенствования сенсоров самолета, бортового радиоэлектронного оборудования и специализированных систем вооружения."

Со слов Бронка, благодаря высокой степени всесторонней скрытности, трудно обнаруживаемому радару и высотным характеристикам F-22 способен "полностью превзойти все существующие российские боевые самолеты".

"Россия была хорошо осведомлена о программе разработки F-22, и Су-57 - результат их усилий по созданию во многом сопоставимого истребителя", - пишет британский эксперт, полагая, что в итоге возник Су-57 как "сильно модифицированная производная от планера Flanker (Су-27), форма которого (планера Су-57) сводит к минимуму фронтальный X-диапазон (поперечное сечение радара), сохраняя при этом сверхманевренность".

Пределы скрытности и финансов

Но эксперту непонятно, насколько удачной оказалась выбранная конструкция. В частности, под вопрос автор ставит скрытность данной машины:

"К наблюдаемым источникам радиолокационного отражения относятся необычные постоянно движущиеся LERX, конструкция фонаря кабины, воздухозаборники у основания наклонных вертикальных стабилизаторов, (инфракрасный) датчик перед кабиной и лишь частично закрытые выхлопные части турбин реактивного двигателя."

Тот факт, что сопла практически не прикрыты, вызван специфической формой крыла: заимствованный у Су-27 фюзеляж как бы сплющили, разместив при этом два больших центральных оружейных отсека между воздухопроводами воздухозаборника. В итоге оказалось недостаточно места для прикрытия сопла как у F-22.

"Эти особенности, вероятно, являются результатом сравнительной неопытности России в проектировании и строительстве стелс-самолетов, вкупе с бюджетными ограничениями", - считает эксперт.

По его мнению, финансовые лимиты могли повлиять и на сенсоры Су-57. Felon (обозначение самолета в НАТО) имеет уникальную компоновку РЛС - радар X-диапазона с электронным сканированием на носу плюс находящиеся там же меньшие решетки X-диапазона, которые расширяют зону действия.

Но новая компоновка РЛС X-диапазона Су-57 в сочетании с низкочастотными решетками, которые "Сухой" планирует добавить в крылья самолета, представляет собой риск интеграции. Это вызвано тем, что "российская промышленность страдает от нехватки высококачественных микроэлектронных компонентов с момента введения западных санкций (…) что увеличивает трудности, связанные с разработкой такого сложного комплекса сенсоров с несколькими матрицами, с его доведением до уровня зрелости, когда он может считаться готовым к работе на передовой", предупреждает Бронк.

С его слов, проблемы с Су-57 могут вызвать корректировку программы производства, которую изо всех сил пытаются выполнить: планируется приобретение 76 самолетов в дополнение к 10 прототипам, которые уже летают. По имеющимся сведениям, Кремль выделил 2,6 млрд $ на первоначальное производство, но, как утверждает Бронк, это всего лишь 34 млн $ на самолет - вряд ли этого достаточно, чтобы покрыть расходы на планер с оборудованием и двигателями.

"Даже если все 76 самолетов, о которых заявлял Путин, будут поставлены, (российские ВКС) будут эксплуатировать значительно меньше, чем 100 машин к концу 2020-х годов, и вероятность того, что сенсоры, авионика и двигатели будут зрелыми, сомнительна", - делает вывод Бронк, полагая, что в своем материале дал исчерпывающее объяснение, почему Су-57 проигрывает "Раптору".