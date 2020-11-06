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ЦАМТО

Инженеры гвардейской танковой армии ЗВО подготовили более 1000 мишенных комплексов к зимнему периоду обучения

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Танк Т-72Б3 во время учений Таманской дивизии на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье
Танк Т-72Б3 во время учений Таманской дивизии на одном из полигонов Западного военного округа в Подмосковье.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

ЦАМТО, 5 ноября. В Московской, Нижегородской, Ивановской, Ярославской и Смоленской областях инженерно-саперные подразделения гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО подготовили более 1000 мишенных комплексов на полигонах и войсковых стрельбищах к зимнему периоду обучения.

В ходе подготовки военнослужащие выполнили сплошную очистку полигонов от неразорвавшихся боеприпасов с применением комплектов разминирования ОВР 2-02 и миноискателей ИМП-2С, ПИПЛ и ИНВУ-3М.

Все найденные боеприпасы будут уничтожены на специально подготовленных участках полигонов. При невозможности транспортировки боеприпасов, саперы произведут уничтожение на месте. На всех полигонах организовано дежурство медиков.

Всего для подготовки полигонов к зимнему периоду обучения задействовано около 120 ед. военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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