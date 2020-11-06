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Интерфакс-АВН

Армянские военные обстреляли азербайджанские позиции на границе - Минобороны

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Подразделения армии Армении наносят удар в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе. Кадр видео
Подразделения армии Армении наносят удар в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе. Кадр видео.
Источник изображения: © Фото : Минобороны Армении

Баку. 5 ноября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Подразделения Вооруженных сил Армении в ночь на четверг вновь обстреляли из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений ВС Азербайджана на армяно-азербайджанской государственной границе, сообщает в четверг азербайджанское военное ведомство.

"С вечера 4 ноября до 04:40 5 ноября позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском, Кедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана периодически обстреливались противником со стороны Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Ранее в четверг министерство сообщило, что боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются на Ходжавендском и Агдеринском направлениях.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

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Страны
Азербайджан
Армения
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