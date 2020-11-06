В ходе боя Т-90 Азербайджана был подбит в борт ПТУРом, а броневик - из РПГ

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Армянские военные продемонстрировали поражение двух бронемашин противника. На обнародованном видео был запечатлен эпизод одного из боев.

Двигавшийся по дороге экипаж разведывательного SandCat израильского производства, вероятно, обнаружив засаду, попытался развернуться и уйти. Однако карабахские бойцы ударили по бронеавтомобилю из РПГ и смогли его подбить. Он задымился, при этом уцелевший пулеметчик начал отстреливаться.

К месту боя на большой скорости поспешили танк Т-90С и БМП-2. "Девяностый" успел сделать выстрел из пушки, после чего ему в левый борт прилетела противотанковая управляемая ракета.

Поскольку съемка быстро прекратилось, непонятно, насколько серьезными оказались повреждения, возможно, не слишком. При этом находившиеся в боевой машине пехоты бойцы решили не испытывать судьбу и начали отступать.

Лев Романов