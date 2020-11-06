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Интерфакс-АВН

Лукашенко и Путин обсудили перевалку белорусских товаров из порта Усть-Луга, вопросы ВТС - белорусские СМИ

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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Минск. 4 ноября. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре вечером в среду обсудили перевалку белорусских товаров из российского порта Усть-Луга, вопросы военно-технического сотрудничества, сообщило госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

"Из актуальных тем разговора - вопрос перевалки белорусских товаров из порта Усть-Луга, военно-техническое сотрудничество", - говорится в сообщении.

Госагентство информирует, что "предметом детального обсуждения стала и ситуация в мире". "В частности, в Соединенных Штатах Америки и соседних с Беларусью странах - Польше, Литве, Украине", - уточняется в сообщении.

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Страны
Белоруссия
Литва
Польша
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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