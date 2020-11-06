Лукашенко и Путин обсудили перевалку белорусских товаров из порта Усть-Луга, вопросы ВТС - белорусские СМИ

Минск. 4 ноября. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре вечером в среду обсудили перевалку белорусских товаров из российского порта Усть-Луга, вопросы военно-технического сотрудничества, сообщило госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

"Из актуальных тем разговора - вопрос перевалки белорусских товаров из порта Усть-Луга, военно-техническое сотрудничество", - говорится в сообщении.

Госагентство информирует, что "предметом детального обсуждения стала и ситуация в мире". "В частности, в Соединенных Штатах Америки и соседних с Беларусью странах - Польше, Литве, Украине", - уточняется в сообщении.