Путин с Лукашенко украинского "Нептуна" утопили как Герасим несчастную Муму - Свободная Пресса

Сентябрьский прогноз «СП» сбывается: амбициозные ракетные программы Киева рушатся на глазах

Всегда приятно, когда твои прогнозы сбываются. Поэтому «Свободная Пресса» с удовлетворением констатирует: окончательно превратились в пыль планы украинских генералов до конца нынешнего года обзавестись хотя бы единственной батареей только что принятых на вооружение первых отечественных противокорабельных ракет «Нептун». Еще несколько месяцев назад ликовавший по этому случаю Киев публично мечтал установить такие под Одессой и топить ими российские боевые корабли у берегов Крыма. Теперь понятно: ничего у самостийных соседей с этим замыслом не выходит. Не только до Нового года, но и в обозримой перспективе.

О том, что так и случится, наше издание всех интересующихся предупредило еще 14 сентября 2020 года в статье «Путин после встречи с Лукашенко оставит армию Зеленского без колес. Если Минск перестанет помогать Украине, рухнут даже ракетные программы Киева». Вот эти программы уже и полетели в тартарары. Первыми — планы по постановке на боевое дежурство до начала 2021 года хотя бы нескольких украинских ракетных комплексов РК-360 МЦ «Нептун», формально принятых на вооружение ВСУ 23 августа 2020 года.

«Ахиллесовой пятой» РК-360 оказались четырехосные шасси КрАЗ-7634НЕ (колесная формула 8×8) его пусковой установки УСПУ-360. Каждая из таких машин по замыслу конструкторов должна нести по четыре противокорабельные крылатые ракеты. Как следует из названия машины, ее производитель — украинский Кременчугский автомобильный завод. Первый могучий полноприводный тягач в Кременчуге по заказу Министерства обороны Украины выкатили еще в январе 2019-го. И отправили на испытания. Казалось бы — какие проблемы за оставшиеся до начала 2021 года месяцы наклепать таковых еще хотя бы с десяток? Однако, как теперь ясно всем даже в упертом Киеве, ничего с этим не вышло. Почему?

Все дело в том, что КрАЗ-7634НЕ только по бумагам — сугубо украинского происхождения. С самого начала было понятно, что столь высокотехнологичное транспортное средство грузоподъемностью в 27 тонн давно развалившемуся автопрому «незалежной» в одиночку создать не под силу. Кременчугским заводчанам нужен был надежный поводырь и смежник. Причем, естественно, — зарубежный, коли на родных просторах там уже разучились выпускать даже «Запорожцы».

Судя по всему, поводырей и смежников украинские «кулибины» искали недолго. Похоже, нашли в Белоруссии, военно-техническое сотрудничество с которой после начала вооруженного конфликта в Донбассе стало расцветать буйным цветом. Правда — большей частью негласно, чтобы лишний раз не раздражать Москву. Официально единственного и самого близкого союзника Минска, как-никак.

Промежуточный итог этой подковерной торговли: только в 2015 году Белоруссия поставила на Украину двигателей и ремонтных комплектов для бронетранспортеров и боевых машин пехоты минимум на $ 2 млн. Кроме того, Киев получил от Минска аккумуляторных батарей для танков, БМП и колесной техники на $ 2,19 млн. Это лишь те сведения, что утекли в прессу. Не исключено, что на самом деле масштаб военно-технического сотрудничества обеих наших соседей был куда масштабней.

Поэтому, когда Минобороны Украины размечталась относительно грозного для России «Нептуна», оно, по логике, просто не могло не отправить своих представителей на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ). На созданных по преимуществу еще во времена СССР уникальных многоосных машинах которого возят не только вполне современные белорусские РСЗО «Полонез», но и почти все российские ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня. От «Искандеров» до мобильных межконтинентальных «Ярсов».

На мой взгляд, только негласным, но очень продуктивным сотрудничеством Кременчуга с белорусским МЗКТ можно объяснить удивительный феномен: работы над созданием ракетного комплекса «Нептун» украинцы начали в 2015 году, но уже менее чем через четыре года из цехов много лет дышащего на ладан завода выкатили вполне приличный и достаточно могучий тягач. Недаром специалисты сразу обратили внимание, что невесть откуда взявшееся кременчугское «ноу-хау» как-то подозрительно походит на белорусский четырехосник марки МЗКТ-543М, на которых возят российские зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф».

Впрочем, даже ракетного «шила» в мешке военно-технических недомолвок не утаишь. Потихоньку в украинскую прессу просочились сильно компрометирующие якобы сугубо украинскую пусковую установку «Нептуна» сведения. Оказалось, что самостоятельно Кременчугский автозавод изготавливает для своей УСПУ-360 только раму, мосты и подвески. Остальное (бронированная бескапотная кабина, двигатель мощностью 460 л. с., автоматическая коробка передач и прочее), как стыдливо признаются эксперты «незалежной» — «покупные детали». В чьей зарубежной «лавке» продается столь современная продукция, изготовление которой по плечу буквально считанным странам в мире? Ну, теперь вы, наверное, и сами догадываетесь. Белоруссия в голову, согласитесь, приходит первой.

Беспокоит это Россию? Без сомнения. Но что мы до недавнего времени могли поделать с подобной головной болью? Ничего. Поскольку наш строптивый (как оказалось — до поры, до времени) союзник Александр Лукашенко возглавляет хоть и самую близкую нам, но суверенную страну. Поэтому с кем хочет — с тем и торгует. И формально ему необязательно задумываться: против кого будут нацелены созданные с его помощью украинские ракеты? Так что позиция Александра Григорьевича в этом деле была — не подкопаешься.

Но вот после своего очередного переизбрания на президентский пост Батька дома угодил в сильнейший политический кризис. Отголоски которого аукаются ему до сих пор. Запад захлопнул перед Лукашенко все двери, положив, по сути, конец его хитрой и не очень честной в отношении Москвы «многовекторности». Было ясно: помочь Александру Григорьевичу справиться с разразившейся под окнами его президентского кабинета бурей, а значит — уцелеть в политическом смысле — может только Владимир Путин. К нему Лукашенко и помчался уже 14 сентября.

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Можно только догадываться, о чем два лидера на самом деле тет-а-тет говорили в Сочи. Но со стороны Путина было бы верхом политической близорукости не воспользоваться слабой переговорной позицией партнера. И не потребовать от него более чем существенных уступок. Из которых прекращение военно-технической помощи Украине, много лет расстреливающей Донбасс и грозящей войной российскому Крыму, по идее, было бы одним из самых логичных и легкореализуемых шагов Минска.

«Если Путин все же действительно сумеет выкрутить руки Лукашенко и тот вынужденно станет всерьез рвать военно-техническое сотрудничество с Киевом, разом встанут все ракетные программы в интересах ВСУ. Прежде всего — только что принятый на вооружение противокорабельный ракетный комплекс «Нептун», — прогнозировала «СП» по итогам встречи в Сочи в упомянутой выше статье. Мы оказались правы.

Судя по всему, «покупные детали» уже перестали поступать в Кременчуг. Поэтому планы Киева по производству «Нептунов» стали на глазах скукоживаться. Если еще летом речь шла о постановке в войска до начала 2021 года трех таких дивизионов, то скоро заговорили лишь об одном. Потом — хотя бы об одной худосочной ракетной батарее. Но даже батарея осталась красивой «мріею» украинских генералов. Поскольку ни единого шасси КрАЗ-7634НЕ Кременчуг произвести больше не в состоянии. Просто не из чего. Лавочка закрылась.

Как итог, на своей странице в Facebook генерал-лейтенант Михаил Забродский, экс-командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины, а ныне — первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки написал: «По инсайдерской информации, принято решение заменить отечественные базовые машины комплекса — КрАЗ-7634 на чешские машины Tatra. Использование чешских машин, которые в два раза дороже КрАЗ, не только увеличит расходы бюджета, но и ударит по семьям кременчугских машиностроителей. Не говоря уже и без того о критическом состоянии единственного отечественного машиностроительного завода!».

Еще немного времени прошло, и срочную переориентацию Киева на продукцию чешской Tatra подтвердил и неназванный источник в ОПК Украины. Ну, хоть теперь-то дело с «Нептунами» хоть как-то сдвинется у воинственных соседей?

Сомнительно. Во-первых, Tatra — это Чехия, а Чехия — это НАТО. Захотят ли там делиться современными оборонными технологиями с Украиной? Не факт. До сих пор это в Североатлантическом альянсе делали и делают крайне неохотно.

Второе. В номенклатуре продукции чешской фирмы действительно значится единственный четырехосный грузовик. Но предназначен он для перевозки 24 солдат, одного 20-футового или двух 10-футовых контейнеров, а не ракетной пусковой установки. Потому и грузоподъемность этой машины на целых шесть тонн меньше, чем у КрАЗ-7634НЕ. Скрестить этого чешского автомобильного «ежа» с украинским ракетным «ужом» — это ж какая конструкторская изощренность потребуется? И еще важней: сколько потребуется времени и денег?

Положа руку на сердце, Киев должен признать: его «Нептуну» теперь ни за что не всплыть из разверзшейся перед ним финансово-инженерной бездны. Что Путину и требовалось доказать. А теперь — и Лукашенко, конечно. Куда же Батьке отныне деваться от требований Москвы?

Какая там из украинских ракетных программ теперь на очереди в преисподнюю? Оперативно-тактический комплекс «Гром/Сапсан»? Это тот самый, чью огромную пусковую установку будто бы самостоятельно разработал Харьков, но вышло — точь в точь пятиосный белорусский тягач МЗКТ-79292?

Нужно ли повторяться, почему и с «Громом» теперь, после сентябрьской встречи Путина с Лукашенко, тоже всем все должно быть понятно? Даже в Киеве?

Сергей Ищенко