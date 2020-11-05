Путин надеется, что России удастся добиться установления мира между Арменией и Азербайджаном, причем мирными средствами

Россия рассчитывает, что конфликт в Нагорном Карабахе удастся урегулировать на основе, которая бы устраивала всех, кто проживает в регионе

Москва. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что удастся установить мир между Арменией и Азербайджаном, урегулировать карабахский конфликт мирными средствами.

"Вы знаете, Россия делает все, что от нас зависит, чтобы конфликт на Южном Кавказе был завершен - и как можно быстрее, чтобы сохранить жизни людей, которые стоят друг напротив друга и, к сожалению, до сих пор видят друг друга в прицелах автоматов, винтовок, используют друг против друга оружие для достижения тех целей, которых, по нашему глубокому убеждению, можно было достичь в ходе мирного переговорного процесса", - сказал Путин в среду на встрече с представителями религиозных объединений в День народного единства.

Президент РФ подчеркнул, что Россия в контакте и с Арменией, и с Азербайджаном. "Надеюсь, что нам удастся добиться результата, о котором и вы сами сказали, причем на такой основе, которая бы устраивала всех людей, проживающих в регионе, причем добиться этого мирными средствами", - сказал Путин.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются, несмотря на несколько попыток договориться о "гуманитарном перемирии". Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.

Армения и Азербайджан по итогам встречи 30 октября глав МИД двух стран и сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Женеве достигли договоренности о том, что стороны не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам в соответствии с международным гуманитарным правом.