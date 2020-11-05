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Интерфакс-АВН

Глава Минобороны ФРГ называет обстановку в США взрывоопасной и прочит конституционный кризис

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Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Sohn

Берлин. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр обеспокоена ситуацией в США, связанной с президентскими выборами.

"Ситуация очень взрывоопасна. Такая ситуация, как справедливо говорят эксперты, может привести к конституционному кризису в США, а подобное должно вызывать большое беспокойство", - сказала она в эфире германского телеканала ЦДФ.

Президент США Дональд Трамп уже заявил, что явно побеждает в ряде ключевых для его переизбрания штатах, и можно прекратить подсчет голосов. Он также предупредил о возможных нарушениях при подсчете голосов. В частности, президент неоднократно предупреждал, что нельзя давать избирателям продолжать голосовать после официального закрытия избирательных участков.

В штабе Джо Байдена между тем отметили, что его юристы займутся этим делом и готовы дать отпор, если Трамп в суде действительно будет добиваться прекращения подсчета голосов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Персоны
Трамп Дональд
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