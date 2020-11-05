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Интерфакс-АВН

Террористы в Идлибе готовят провокацию, чтобы обвинить армию САР в нанесении ударов по позициям турецких войск - ЦПВС

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Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы в пригороде Саракеба в провинции Идлиб, Сирия
Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы в пригороде Саракеба в провинции Идлиб, Сирия.
Источник изображения: © AP Photo / Ghaith Alsayed

Москва. 3 ноября. ИНТЕРФАКС - В российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии поступают сведения о подготовке боевиками провокаций, направленных на дестабилизацию обстановки в Идлибской зоне деэскалации и дискредитацию правительственных сил САР, сообщают военные РФ.

"По имеющейся информации, боевики террористических организаций планируют осуществить обстрел в районе населенного пункта Тедиль провинции Идлиб с применением минометов и реактивных систем залпового огня", - сказал на брифинге во вторник вечером замруководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич.

По его словам, видеозапись последствий обстрела террористы намерены разместить на своих ресурсах в интернете "с целью обвинения сирийских правительственных сил в нанесении ударов по позициям турецких войск".

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