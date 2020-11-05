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Интерфакс-АВН

Армия обороны НКР ликвидировала и ранила более половины прибывших в зону боевых действий террористов - президент республики

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Президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян
Президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян.
Источник изображения: © Sputnik

Ереван. 3 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил, что его армии удалось ликвидировать или вывести из строя более половины наемников, воюющих на стороне Азербайджана в Карабахе.

"Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с примечательным заявлением, отметив, что число наемников в регионе приближается к двум тысячам. Хочу заверить господина Лаврова, что в ходе антитеррористической борьбы нам удалось уничтожить более половины этих террористов (убиты и ранены), а в скором времени мы перейдем к более решительной борьбе до их полной ликвидации", - написал Арутюнян на своей странице в "Фейсбуке".

Он также отметил, что руководство Азербайджана "бросает наемников на первую линию, а с тыла их передвижения контролируется оружием, при отступлении их убивают".

"Это наша последняя война и мы будем воевать до конца", - отметил президент непризнанной республики.

Ранее во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена продолжающейся переброской наемников в зону конфликта в Нагорном Карабахе, их число приближается к 2 тысячам.

"Нас, конечно, беспокоит интернационализация нагорно-карабахского конфликта и привлечение боевиков с Ближнего Востока", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Персоны
Лавров Сергей
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