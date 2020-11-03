МКС является "чудом" международного сотрудничества - глава NASA

Вашингтон. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Прошедшие 20 лет эксплуатации Международной космической станции (МКС), годовщина которой исполнилась 2 ноября, являются образцом международного сотрудничества, заявил глава NASA

"Мы отмечаем двадцатилетие непрерывного пребывания и работы астронавтов на космической станции, - написал Брайденстайн в своем "Твиттере". - Это достижение является чудом международного сотрудничества, дипломатии и науки. Станция способствует развитию наших знаний и технологий в сфере пилотируемых космических полетов".

За прошедшие 20 лет на МКС побывало более 240 человек, отметили в NASA в связи с годовщиной первой миссии на станцию.

"241 человек со всего мира жил и работал на космической станции со 2 ноября 2000 года", - говорится в сообщении.

За это время на борту космической лаборатории побывали представители 19 стран, которые провели свыше 2,8 тыс. исследований ученых из более 100 государств, отметили в NASA

В понедельник члены экипажа МКС космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс поздравили всех участников пилотируемых полетов на МКС с 20-летием.

"Мы поздравляем всех участников этого невероятного международного проекта и хотим сказать им всем спасибо. Спасибо тем, кто стоял у его истоков и тем, кто занимался и продолжает заниматься его сопровождением", - сказал Кудь-Сверчков в видеообращении.

"У Международной космической станции есть еще серьезное будущее", - заявил со своей стороны директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Мы в апреле 2021 года планируем отправку к МКС нового российского модуля - модуля "Наука". А буквально через полгода после этого старта, осенью 2021 года будет к МКС добавлен еще один модуль - узловой модуль "Причал", - сказал Рогозин в своем видеообращении к 20-летию пилотируемого полета МКС.

Он также выразил уверенность, что МКС позволит сохранить международное космическое сотрудничество и поспособствует сохранению международной дипломатии, "несмотря на всю сложность ситуации в мировой политике".

Пилотируемый полет МКС начался 2 ноября 2000 года, когда корабль Союз ТМ-31 доставил на станцию участников первой экспедиции - российских космонавтов Юрия Гидзенко и Сергея Крикалева, а также астронавта NASA Уильяма Шеперда, который стал первым командиром МКС. С тех пор станция является непрерывно обитаемой.

Первый экипаж вернулся на Землю 21 марта 2001 года на американском шаттле "Дискавери" STS-102. Их полет продлился 186 суток.