Главную роль в художественном фильме, съемки которого пройдут на МКС, исполнит женщина - Первый канал

Москва. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Женщина станет исполнительницей главной роли в новом художественном фильме Клима Шипенко, чьи съемки пройдут на борту Международной космической станции (МКС) осенью 2021 года, сообщила пресс-служба Первого канала.

"Главную роль в первом художественном фильме, который будет снят в космосе, сыграет женщина. Решение об этом принято продюсерами картины в интересах сюжета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее создатели проекта планировали провести конкурс как среди мужчин, так и среди женщин. При этом под каждый вариант имелся свой собственный сценарий.

"В процессе дальнейшей работы и обсуждения пришли к выводу, что для картины безусловно выигрышнее женский образ", - сообщает канал.

Там уточнили, что в ближайшее время будет объявлен о старт всероссийского открытого конкурса, по итогам которого будут выбраны исполнительница главной роли и ее дублер.

22 сентября пресс-служба "Роскосмоса" сообщила, что для съемок нового художественного фильма режиссёра Клим Шипенко о космосе на борт Международной комической станции (МКС) будет отправлен актер-исполнитель главной роли. Это произойдет осенью 2021 года.

Картина будет создана совместно госкорпорацией "Роскосмос", Первым каналом и студией Yellow, Black and White. Генеральными продюсерами проекта станут Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст, Сергей Титинков, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк.