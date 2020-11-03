Войти
ЦАМТО

Австралия намерена закупить в США ПТРК "Джавелин" – DSCA

538
0
0
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

ЦАМТО, 2 ноября. Госдеп США одобрил потенциальную поставку правительству Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" противотанковых ракет "Джавелин" и сопутствующего оборудования.

Общая стоимость продажи может составить 46 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) передало необходимые сертификаты, уведомив Конгресс о возможности продажи 30 октября.

Правительство Австралии обратилось к администрации США с запросом о возможности покупки 200 противотанковых управляемых ракет FGM-148E "Джавелин", оказания технической помощи и других связанных элементов логистической поддержки.

Как заявлено, "реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, поскольку Австралия является одним из важных союзников США в западной части Тихого океана. Стратегическое расположение этой страны вносит значительный вклад в обеспечение мира и экономической стабильности в регионе".

В уведомлении отмечается, что Вооруженные силы Австралии стремятся восполнить краткосрочную нехватку ракет "Джавелин" для поддержания требуемого уровня. Ракеты будут поставлены из числа находящихся на хранении СВ США.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Продукция
Javelin ПТРК
Похожие новости
18.09.2019
Западный военторг: как США и другие страны помогают Украине воевать с Россией (Апостроф, Украина)
04.02.2019
Начинается серийное производство новой версии ракеты "Джавелин"
26.07.2018
США поставят нескольким странам, в том числе Украине, новые ПТРК "Джавелин"
07.02.2018
Мальчики по вызову
28.12.2017
"Джавелин": убийца танков, больше всего ненавистный России
24.11.2014
Ветер Джакарты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.11 17:07
  • 18
Самая неуязвимая - в Нагорном Карабахе подбита лишь одна ЗСУ-23-4 "Шилка"
  • 03.11 16:52
  • 4
Источник: первый серийный Су-57 с двигателем второго этапа сдадут Минобороны в декабре
  • 03.11 16:12
  • 67
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 03.11 16:05
  • 79
Танки «хоронить» рано: как в США оценили конфликт в Карабахе
  • 03.11 15:21
  • 6
Новое оружие российской ПРО успешно поразило цель
  • 03.11 15:05
  • 4
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 03.11 14:51
  • 59
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 03.11 11:19
  • 4
Армения близка к потере Карабаха: Азербайджан вышел на подступы к Шуше и Лачину (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 03.11 10:51
  • 1
"Тактику боя будут менять": у России появилось новое ударное оружие
  • 03.11 09:38
  • 161
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 03.11 09:13
  • 1
От боевого «Сармата» к гражданскому «Лидеру»
  • 03.11 08:28
  • 1
Назван срок развертывания спутниковой системы РФ услуг интернета вещей
  • 03.11 06:28
  • 3
В разведывательные подразделения СВ продолжают поступать современные бронеавтомобили и технические средства
  • 02.11 23:26
  • 1
Как агенты ЦРУ хитростью раздобыли секреты комплекса С-75 во Вьетнаме
  • 02.11 22:09
  • 33
Союзничек…