Австралия намерена закупить в США ПТРК "Джавелин" – DSCA

ЦАМТО, 2 ноября. Госдеп США одобрил потенциальную поставку правительству Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" противотанковых ракет "Джавелин" и сопутствующего оборудования.

Общая стоимость продажи может составить 46 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) передало необходимые сертификаты, уведомив Конгресс о возможности продажи 30 октября.

Правительство Австралии обратилось к администрации США с запросом о возможности покупки 200 противотанковых управляемых ракет FGM-148E "Джавелин", оказания технической помощи и других связанных элементов логистической поддержки.

Как заявлено, "реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США, поскольку Австралия является одним из важных союзников США в западной части Тихого океана. Стратегическое расположение этой страны вносит значительный вклад в обеспечение мира и экономической стабильности в регионе".

В уведомлении отмечается, что Вооруженные силы Австралии стремятся восполнить краткосрочную нехватку ракет "Джавелин" для поддержания требуемого уровня. Ракеты будут поставлены из числа находящихся на хранении СВ США.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.