Конференция «Огарковские чтения – 2020»

30 октября 2020 года в Москве состоялась третья ежегодная конференция "Огарковские чтения", посвященная памяти яркого русского военного мыслителя второй половины XX века, предвосхитившего концепцию "революции в военном деле", начальника Генерального штаба вооруженных сил СССР (1977-1984) маршала Николая Васильевича Огаркова. Организатором выступил Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). Блог bmpd представляет вашему вниманию краткий фоторепортаж.

Центр анализа стратегий и технологий благодарит партнеров конференции - Госкорпорацию Ростех и АО "Объединенная двигателестроительная корпорация".

"Огарковские чтения - 2020" прошли в Музее военной формы (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Вступительное слово директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Приветственное обращение председателя оргкомитета конференции генерала армии Юрия Балуевского, начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации (2004-2008) (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Доклад директора Московского Центра Карнеги Дмитрия Тренина на тему "Американская военная мощь и ее влияние на международную политику" (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Доклад коммодора авиации Великобритании, участника операции Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF) Карла Скотта на тему "Причины неудач Советского Союза и США в Афганистане: сравнительный анализ" (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Контр-адмирал в отставке Олег Кустов комментирует доклад Карла Скотта (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Доклад профессора исторической социологии Нью-Йоркского университета в Абу-Даби Георгия Дерлугьяна на тему "Три эпохи военных модернизаций: Россия в мировой системе, 1500-2020" (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Доклад заместителя директора Центра анализа стратегий и технологий Максима Шеповаленко на тему "Роль ВДВ в вооруженных конфликтах будущего" (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Командующий ВДВ (2007-2009) Валерий Евтухович комментирует доклад Максима Шеповаленко (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Доклад научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрия Стефановича на тему "Ядерное оружие и военный потенциал: концептуальное и практическое измерение" (с) ​ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Доклад старшего научного сотрудника FFI, военного заместителя министра обороны Норвегии (2005-2009) Сверре Дизена на тему "Влияние современных технологий на военное дело" (с) ​ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Доклад эксперта Центра анализа стратегий и технологий Сергея Денисенцева на тему "Влияние пандемии COVID-19 на мировую оборонную промышленность" (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Директор по персоналу Госкорпорации Ростех Юлия Цветкова комментирует доклад Сергея Денисенцева (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Доклад заместителя директора Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко на тему "Кризис отечественного кораблестроения: где выход?" (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Контр-адмирал в запасе Александр Журков комментирует доклад Константина Макиенко (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Музей военной формы (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Музей военной формы (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Секретарь Общественного совета при Минобороны России Леонид Синькевич (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова