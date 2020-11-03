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Военно-промышленный курьер

«Рособоронэкспорт» за 20 лет поставил оружие в 122 страны на общую сумму $180 млрд

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Источник изображения: vpk-news.ru

«За эти годы «Рособоронэкспорт» заключил более 26 тысяч контрактов с партнерами и поставил продукцию в 122 страны мира на общую сумму более 180 млрд. долларов», - сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Его слова привели в пресс-службе «Рособоронэкспорта», пишет Финмаркет.

В компании сообщили, что Россия сегодня стабильно удерживается на 2-м месте среди мировых экспортеров вооружения и военной техники.

«Наши зарубежные партнеры получили для своих ВВС продукцию на сумму более $85 млрд. Объем экспорта для ПВО и сухопутных войск наших заказчиков превысил $30 млрд по каждому из этих видов вооруженных сил, а для ВМФ составил более $28 млрд», - сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

4 ноября 2020 года исполняется 20 лет со дня образования «Рособоронэкспорта». Компания была создана указом президента РФ в рамках реформы системы военно-технического сотрудничества, получила право экспорта всей номенклатуры продукции военного назначения.

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Страны
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
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