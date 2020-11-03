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ЦАМТО

Экипаж ДЭПЛ "Старый Оскол" выполнил глубоководное погружение в морском полигоне Балтийского флота

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Старый Оскол
Подводная лодка "Старый Оскол" .
Источник изображения: © Руслан Шамуков/ТАСС

ЦАМТО, 2 ноября. Экипажи боевых кораблей и спасательных судов Балтийского флота обеспечили выполнение элементов курсовой задачи Л-3 в море дизель-электрической подводной лодки "Старый Оскол".

В рамках отработки плановой курсовой задачи экипаж подводной лодки в районе боевой подготовки Балтийского флота выполнил глубоководное погружение в одном из районов Балтийского моря.

В рамках проведения корабельного учения экипаж ДЭПЛ отрабатывал задачи на различных глубинах, с максимальной глубиной погружения до 190 м.

В ходе глубоководного погружения экипаж проверил работу всех систем и механизмов подводной лодки, отработал алгоритм действий при управлении кораблем на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

После завершения подводной части учения экипаж ДЭПЛ "Старый Оскол" осуществил всплытие в надводное положение и продолжил выполнение мероприятий в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Учение подводной лодки обеспечивали малый противолодочный корабль "Алексин", спасательные и буксирные суда Балтийской военно-морской базы.

ДЭПЛ "Старый Оскол" – российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка". Серия подлодок 636.3 существенно отличается от прежних "Варшавянок", имея обновленный инерциальный навигационный комплекс, БИУС новейшего образца и современное ракетно-торпедное вооружение. Подводные лодки этого проекта, предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств этих субмарин – низкий уровень шумности, сообщает Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г.Калининград).

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Страны
Польша
Россия
Проекты
636.3
877 Палтус
БФ
Военные учения
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