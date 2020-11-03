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Интерфакс-АВН

"Рособоронэкспорт" за 20 лет поставил оружия инозаказчикам на $180 млрд - Чемезов

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АО "Рособоронэкспорт"
АО "Рособоронэкспорт".
Источник изображения: rostec.ru

Москва. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" за 20 лет поставил оружие в 122 страны на общую сумму $180 млрд, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"За эти годы "Рособоронэкспорт" заключил более 26 тысяч контрактов с партнерами и поставил продукцию в 122 страны мира на общую сумму более 180 млрд. долларов", - сообщил Чемезов, чьи слова привели в пресс-службе "Рособоронэкспорта" в понедельник.

В компании сообщили, что Россия сегодня стабильно удерживается на втором месте среди мировых экспортеров вооружения и военной техники.

"Наши зарубежные партнеры получили для своих ВВС продукцию на сумму более 85 млрд. долларов. Объем экспорта для ПВО и сухопутных войск наших заказчиков превысил 30 млрд. долларов по каждому из этих видов вооруженных сил, а для ВМФ составил более 28 млрд. долларов", - сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
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