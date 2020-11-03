Новые разведывательные техсредства в 2,5 раза сократили время от обнаружения до поражения цели - начальник разведки Сухопутных войск РФ

Москва. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Применяемые разведчиками новейшие технические средства существенно сократили временной цикл от обнаружения до поражения цели, при этом они также позволяют сохранить жизни военнослужащим, сообщил начальник разведки - заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск по разведке генерал-майор Алексей Белоусов.

"Новые технические средства позволили сократить в 2,5 раза временной цикл "разведка-поражение" объектов (целей)", - заявил Белоусов в интервью, опубликованном в понедельник в официальной газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Начальник разведки отметил, что "уже сейчас разведывательные подразделения способны вскрывать объекты противника на всю глубину зоны ответственности в реальном времени".

Также, по словам генерал-майора, в разведке применяются беспилотные летательные аппараты и радиолокационные средства, которые могут отследить цели даже при неблагоприятных погодных условиях.

Кроме того, российские военные специалисты активно используют комплексы разведки, управления и связи "Стрелец-М", новейшие радиостанции, а также другие современные технические средства, в том числе оптико-электронные.

"А благодаря сейсмическим датчикам можно распознавать передвижение техники, людей. Вся эта информация тут же идет на пункт управления разведкой и используется незамедлительно", - пояснил Белоусов.