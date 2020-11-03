Совместные учения с инженерными войсками провели на базе в сирийском Хмеймиме подразделения военной полиции

Хмеймим (Сирия). 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Подразделения российской военной полиции, дислоцированные на базе ВКС РФ в сирийском Хмеймиме, провели совместные учения с инженерными войсками.

"Проходят занятия по боевой подготовке, где отрабатываются различные варианты нападения, выдвижения, сопровождения, и личный состав военной полиции должен знать, кто что делает, кого оцепляет, кого охраняет, в каком направлении должны двигаться или действовать", - рассказал журналистам в понедельник военный комендант авиабазы Василий Аткарский.

По словам российских военных, одна из самых распространённых тактик боевиков - нападение из засады: чтобы обездвижить колонну, те закладывают на обочине дороги взрывное устройство и подрывают головную машину - на помощь приходят инженерные войска.

"Инженерная разведка в основном ведется на особо опасных участках, как показывает практика, это в основном перекрестки, ущелья, развилки и более узкие участки дорог", - рассказал журналистам командир взвода инженерных войск, участвующего в учениях, Вячеслав Королев.