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Интерфакс-АВН

Совместные учения с инженерными войсками провели на базе в сирийском Хмеймиме подразделения военной полиции

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БТР-80 российской военной полиции на трассе М4 Алеппо-Латакия
БТР-80 российской военной полиции на трассе М4 Алеппо-Латакия.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Новиков

Хмеймим (Сирия). 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Подразделения российской военной полиции, дислоцированные на базе ВКС РФ в сирийском Хмеймиме, провели совместные учения с инженерными войсками.

"Проходят занятия по боевой подготовке, где отрабатываются различные варианты нападения, выдвижения, сопровождения, и личный состав военной полиции должен знать, кто что делает, кого оцепляет, кого охраняет, в каком направлении должны двигаться или действовать", - рассказал журналистам в понедельник военный комендант авиабазы Василий Аткарский.

По словам российских военных, одна из самых распространённых тактик боевиков - нападение из засады: чтобы обездвижить колонну, те закладывают на обочине дороги взрывное устройство и подрывают головную машину - на помощь приходят инженерные войска.

"Инженерная разведка в основном ведется на особо опасных участках, как показывает практика, это в основном перекрестки, ущелья, развилки и более узкие участки дорог", - рассказал журналистам командир взвода инженерных войск, участвующего в учениях, Вячеслав Королев.

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Военные учения
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