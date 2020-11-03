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The National Interest (США): «Спрут-СД» — большая российская плавающая противотанковая пушка

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Международный военно-технический форум "Армия-2019". День второй
Международный военно-технический форум "Армия-2019". День второй.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Куденко

Россия располагает широким спектром бронетехники, от бронетранспортеров времен холодной войны до современных боевых танков. Одним из ее менее известных бронемашин является «Спрут-СД» — нечто среднее между плавающим танком и противотанковым орудием. Автор разбирается, почему стоит к нему присмотреться.

"Спрут-СД" - это нечто среднее между плавающим танком и противотанковым орудием. Благодаря своей большой 125-миллиметровой пушке он может стрелять такими же снарядами, как и российские основные боевые танки.

"Спрут-СД" не пользуется широкой известностью, однако, учитывая его возможности, к нему стоит присмотреться.

Россия располагает широким спектром бронетехники, будь то бронетранспортеры времен холодной войны или современные основные боевые танки. Одним из ее менее известных бронемашин является "Спрут-СД", который состоит на вооружении у ВВС России.

"Спрут-СД" - это нечто среднее между плавающим танком и противотанковым орудием. Благодаря своей очень большой 125-миллиметровой пушке он может стрелять такими же снарядами, как и российские основные боевые танки, в том числе новый Т-14 и более старый, но все еще мощный Т-90.

Будучи противотанковым орудием, "Спрут-СД" способен пробивать вражескую броню благодаря своей огромной главной пушке. Эта машина может обеспечивать поддержку пехоты, увеличивая огневую мощь на суше, особенно против зданий или еще более прочных сооружений.

Для того, чтобы установить основное боевое танковое орудие на сравнительно небольшом и легком шасси, "Спрут-СД" был оснащен гидропневматической подвеской, которую механик-водитель может поднимать и опускать по своему усмотрению. Это позволяет "Спруту-СД" лучше преодолевать препятствия на бездорожье и обеспечивать более качественную защиту на позициях окопавшихся войск. Однако самое ценное преимущество, которое дает такая подвеска, заключается в том, что она способна частично поглощать отдачу при стрельбе. Вспомогательным оружием "Спрута-СД" является 7,62-миллиметровый станковый пулемет в спаренной установке.

Мы не можем с точностью сказать, сколько именно таких машин было выпущено, однако некоторые характеристики "Спрута-СД" нам все же известны. Во-первых, "Спрут-СД" обладает отличной маневренностью. Этому отчасти способствует широкое использование алюминия в его корпусе. Более легкий, чем сталь, алюминий обеспечивает "Спруту-СД" низкую снаряженную массу - около 18 тонн. Для того чтобы понять, насколько это мало, достаточно упомянуть, что современный американский основной боевой танк М1 "Абрамс" весит в три раза больше - более 60 тонн.

Как и в некоторых других российских бронемашинах, в "Спруте-СД" можно разместить экипаж из трех человек в передней части машины, а его башня расположена на верхней части корпуса между отсеком для экипажа и двигателем сзади. В отличие от довольно низкопрофильного корпуса, башня кажется относительно высокой. Башня выполнена из стали, и это, вероятно, объясняется тем, что по сравнению с алюминием сталь обеспечивает более надежную защиту.

Хотя малый вес машины несомненно положительно сказывается на ее мобильности, одна из причин, по которой вес "Спрута-СД" был сведен к минимуму, - это необходимость транспортировать его по воздуху и обеспечить мобильность на воде. Конструкция этой машины отличается полыми дорожными колесами, которые увеличивают плавучесть, и двумя гидрореактивными двигателями сзади, которые обеспечивает "Спруту-СД" приличную скорость на воде. У него также есть небольшая носовая заслонка, которую можно выдвинуть для обеспечения лучшей мобильности на воде. Теоретически "Спрут-СД" можно сбрасывать с транспортного самолета с экипажем внутри. Если удастся этого добиться, эта машина станет чрезвычайно мобильной.

Малое количество

Вероятнее всего, машин "Спрут-СД" довольно мало, не более 100. Возможно, это отчасти объясняется той накладкой, которая произошла во время ежегодного военного парада на Красной площади, когда одна машина "Спрут-СД" загорелась из-за протечки в топливном отсеке. Однако, несмотря на небольшие объемы производства, "Спрут-СД" действительно является мощным плавучим противотанковым средством, которое можно доставлять по воздуху.


Калеб Ларсон (Caleb Larson)

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