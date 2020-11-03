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Вестник Мордовии

Самая неуязвимая - в Нагорном Карабахе подбита лишь одна ЗСУ-23-4 "Шилка"

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Особенностью нынешнего конфликта в Нагорном Карабахе стало то, что силы войсковой противовоздушной обороны армян понесли большие потери в технике, в частности ракетных комплексах "Оса".

По данным авторов известного блога Oryx, ведущих подсчет потерь сторон по обнародованным фото и видеоматериалам, уже уничтожено 13 таких ЗРК.

Также потеряно 9 бронированных гусеничных машин МТ-ЛБ с 20-мм трехствольными пушками М55 югославского производства и три установки 9К35 Стрела-10.

В то же время известного, что у обороняющейся стороны есть на вооружении зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка", которые используются в боях. Однако за все время конфликта была уничтожена одна лишь такая машина.

Военные эксперты пытаются понять причины такой неуязвимости легендарных самоходок. Данных о том, что они прошли какую-то модернизацию, нет, но считается, что даже в старом облике они способны сбивать атакующие дроны-камикадзе, такие как Harop, которых, только по установленным данным, выбито уже 11 штук. Не исключено, что часть из них - как раз на счету "Шилок", способных накрывать летящие объекты лавиной огня четырехствольных 23-мм пушек. Возможно, их эксплуатируют более подготовленные экипажи, которым удается не подставляться под удары беспилотников "Байрактар".

Нынешние условия не обо всем сейчас позволяют рассказывать, но, не исключено, что о некоторых эпизодах мы узнаем после окончания военных действий.

Лев Романов

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Страны
Армения
Югославия
Продукция
SA 330
МТ-ЛБ
Стрела-10
Шилка
Проекты
БПЛА
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17 комментариев
№1
03.11.2020 12:35
Высокая плотность огня позволяет сбивать дроны-камикадзе - вот и вся "неуязвимость". Собственно, использование пушечных комплексов и скорострельной зенитной артиллерии против низколетящих беспилотников напрашивалось с самого начала.
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№2
03.11.2020 13:08
Запас огневой мощи который заложили конструкторы просто огромный. Плохо что нет полноценной модернизации машины.
Могли бы добавить пассивные средства обнаружения как в сосне и увеличить бк в 2 раза. На экспорт такое предложение пошло бы отлично.
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№3
03.11.2020 13:23
Цитата, Еретик сообщ. №1
Высокая плотность огня позволяет сбивать дроны-камикадзе - вот и вся "неуязвимость".
Много сбила?Она по МиГ-17 на ПМВ попасть не шибко могла,про дроны помолчим.А не чего что в доброе время у них только 6 штук числилось.Вспомним про то что техника нуждается в ремонте,боеготовность и все такое.
Цитата, Grey_wolf сообщ. №2
Плохо что нет полноценной модернизации машины.
Могли бы добавить пассивные средства обнаружения как в сосне и увеличить бк в 2 раза. На экспорт такое предложение пошло бы отлично
Проектов модернизаций Шилки хватает,а клиентов нет.
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№4
03.11.2020 13:33
Цитата, q
Много сбила?Она по МиГ-17 на ПМВ попасть не шибко могла,про дроны помолчим.А не чего что в доброе время у них только 6 штук числилось
Цитата, q
Арабо-израильская война (1973) — в составе ПВО Египта и Сирии. По данным западных источников от 30 до 43 процентов потерь израильской авиации было от огня ЗСУ-23-4.[55] По российским данным огнём «Шилок» было сбито 27 израильских самолётов.[56] В частности, только 116-я эскадрилья «Скайхоков» потеряла шесть самолётов сбитыми и повреждёнными.[57] Из за действий «Шилок» израильские самолёты вынуждены были уходить на большую высоту, где автоматически попадали под огонь зенитных ракет.[58] .....
И еще много конфликтов. Кстати после этого самолеты начали подниматься вверх.
Цитата, q
   Война в Персидском заливе (1991) — применялась иракской армией. Известно что, иракскими «Шилками» был сбит кувейтский штурмовик A-4 Skyhawk (пилот взят в плен).[62]

Уничтоженная иракская «Шилка», операция «Буря в пустыне»
По данным некоторых источников известен случай,когда батарея из 4 "Шилок" сбила за сутки 8 крылатых ракет «Томагавк»[источник  
Очень полезная у них функция особенно после случая в Сирии.
Цитата, Сергей-82 сообщ. №3
Проектов модернизаций Шилки хватает,а клиентов нет.
Да как то нет вменяемых. В основном ракеты от пзрк вешают.
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№5
03.11.2020 13:37
Цитата, Сергей-82 сообщ. №3
Много сбила?Она по МиГ-17 на ПМВ попасть не шибко могла,про дроны помолчим.А не чего что в доброе время у них только 6 штук числилось.Вспомним про то что техника нуждается в ремонте,боеготовность и все такое.

Ложная аналогия. Скорость МиГ-17 до 1070 километров в час (до нескольких сотен на малых высотах), скорость дрона-камикадзе до 150 километров в час.

Что до попадания по самолётам: "Первое боевое применение «Шилки» состоялось 7 октября 1973 года, когда одна сирийская ЗСУ сбила два израильских истребителя-бомбардировщика «Фантом». В ходе октябрьской войны 1973 года ПВО Сирии сбила 98 израильских самолетов. На долю «Шилки» пришлось 11 пораженных целей. А за апрель-май 1974 года из 19 сбитых самолетов — «Шилка» «взяла на себя» пять.
https://naukatehnika.com/more-ognya-zsu-23-4-shilka-2-ch.html

Но Вам, в принципе, после заявлений о ненужности ПВО можно не беспокоиться. Вообще боевая техника не нужна - будем защищаться грубыми словами. Или магическими заклинаниями:) Уж не знаю, что Вы там придумали.
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№6
03.11.2020 13:41
Цитата, Grey_wolf сообщ. №4
И еще много конфликтов.
Вы невнимательны
Цитата, Еретик сообщ. №1
Высокая плотность огня позволяет сбивать дроны-камикадзе - вот и вся "неуязвимость".
Еретик написал что сбивает дроны-камикадзы,я спросил много сбила?
Цитата, Grey_wolf сообщ. №4
По данным некоторых источников известен случай,когда батарея из 4 "Шилок" сбила за сутки 8 крылатых ракет «Томагавк»[источник  
Вы до конца не привели фразу,там написано что источник не указан.
Цитата, Grey_wolf сообщ. №4
В основном ракеты от пзрк вешают.
Ну у многих стран основа ближнего ПВО Стингеры на Хамерах и им подобные.
Ну с Иглой Шилка будет примерно на уровне Стрелы-10.
Желающих все равно нет.
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№7
03.11.2020 13:44
Цитата, Еретик сообщ. №5
скорость дрона-камикадзе до 150 километров в час.
Ну так много дронов сбила или нет?Хоть один подтвержденный есть?
А то более крутой Панцирь с пушек по дрону не попал,на учениях при том.
Цитата, Еретик сообщ. №5
Но Вам, в принципе, после заявлений о ненужности ПВО можно не беспокоиться.
Я такое не говорил,я говорил что уклон должен быть в строну РТР и ударных средств.А ПВО всего лишь должно добивать единичные остатки которые прошли.
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№8
03.11.2020 13:48
Цитата, Сергей-82 сообщ. №6
Вы до конца не привели фразу,там написано что источник не указан.
Виноват. Недочитал. Хотя если обороняли какой то объект то более чем возможно. Как говорится много ума ненадо.
Цитата, Сергей-82 сообщ. №6
Ну у многих стран основа ближнего ПВО Стингеры на Хамерах и им подобные.
Ну с Иглой Шилка будет примерно на уровне Стрелы-10.
Если честно нет от ракет на ней смысла, слишком усложняет работу экипажа и удорожает  суо.
Цитата, Сергей-82 сообщ. №6
Желающих все равно нет.
Ну собственно по выше описанным причинам. Вроде бы поляки себе модернизацию провели. Видится все таки дело не в спросе, а в качестве предложения.
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№9
03.11.2020 13:52
Цитата, Сергей-82 сообщ. №7
Ну так много дронов сбила или нет?

Из подтверждённых случаев пока один, в Сирии https://avia.pro/news/rossiyskaya-shilka-raznesla-v-shchepki-zabludivshiysya-tureckiy-udarnyy-bespilotnik И утверждаю не я, а статья, которую мы тут комментируем. Я же говорю о принципиальной возможности плотного заградительного огня сбить низкоскоростной летательный аппарат.
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№10
03.11.2020 14:00
Цитата, Grey_wolf сообщ. №8
Хотя если обороняли какой то объект то более чем возможно. Как говорится много ума ненадо.
Не думаю,сложно для Шилки.
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№11
03.11.2020 14:05
Цитата, Еретик сообщ. №9
пока один, в Сирии https://avia.pro/news/rossiyskaya-shilka-raznesla-v-shchepki-zabludivshiysya-tureckiy-udarnyy-bespilotnik
Ссылка на помоику авиа.про.Не надо.
Цитата, Еретик сообщ. №9
Я же говорю о принципиальной возможности плотного заградительного огня сбить низкоскоростной летательный аппарат.
Можно и с Ак-47/74 сбивали.Но не надо на этим зацикливаться.Лучше быть богатым и здоровым,чем бедным и больным.
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№12
03.11.2020 14:15
Цитата, Сергей-82 сообщ. №10
Не думаю,сложно для Шилки.
А что там сложного? Ракета летит из точки А в точку Б, причем точка Б известно и на ней находится  4 шт.Шилка. БК  хватает, в чем сложность?
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№13
03.11.2020 15:31
Цитата, Grey_wolf сообщ. №12
А что там сложного? Ракета летит из точки А в точку Б, причем точка Б известно и на ней находится  4 шт.Шилка. БК  хватает, в чем сложность?
Ну в чем то есть,если даже для Ак-630,Вулкан есть сложность попасть по ПКР.
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№14
03.11.2020 15:51
Цитата, Сергей-82 сообщ. №13
Ну в чем то есть,если даже для Ак-630,Вулкан есть сложность попасть по ПКР.
Надо сравнивать ситуацию. К примеру на фрегатах оно по бортно и по 1й установке. Плюс нужно смотреть скорость между ПКР и просто КР.
По существу сейчас батарея шилок это 6 штук. дивизион получится уже 12. Допустим на оборону аэродрома который был в Сирии внушительно.
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№15
03.11.2020 16:03
Цитата, Grey_wolf сообщ. №14
Надо сравнивать ситуацию.
батарея из пары Ак-630 равна одному Вулкану.При этом 630 специально делали для стрельбы по низколетам,а Шилку нет.
Цитата, Grey_wolf сообщ. №14
Плюс нужно смотреть скорость между ПКР и просто КР.
Разницы нет,Томагавк дозвуковой ,как и Гарпун,есть разница в высоте полета.
Цитата, Grey_wolf сообщ. №14
По существу сейчас батарея шилок это 6 штук. дивизион получится уже 12. Допустим на оборону аэродрома который был в Сирии внушительно.
В случае с Шилкой толку не много,Панцирь и то не очень могет.В принципе есть куча видео как МЗА в Ираке ведет огонь над Багдадом ,результата нет.
Наверное можно дотянуть Шилку до чего то получше(дорого все это). Но все равно она будет хуже смотреться на фоне современных 35 мм ЗСУ
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№16
03.11.2020 16:37
Цитата, Сергей-82 сообщ. №15
батарея из пары Ак-630 равна одному Вулкану.При этом 630 специально делали для стрельбы по низколетам,а Шилку нет.
Шилка это полковой зенитный  комплекс. Как это они не учитывали низко летящий цели?
Цитата, Сергей-82 сообщ. №15
В случае с Шилкой толку не много,Панцирь и то не очень могет.В принципе есть куча видео как МЗА в Ираке ведет огонь над Багдадом ,результата нет.
Смотря какая мза.  И надо понимать что мза в таком случае берет не качеством, а количеством.
Цитата, Сергей-82 сообщ. №15
Наверное можно дотянуть Шилку до чего то получше(дорого все это). Но все равно она будет хуже смотреться на фоне современных 35 мм ЗСУ
Так не может модернизация тем более если она бюджетная тягаться с современными образцами. Это очевидно. С другой стороны списывать технику которая за небольшие деньги может являться хорошим товаром на рынке глупо. Уже умалчивая что до выпуска деривации еще долго, а тех же тунгусок на всех нехватает.
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№17
03.11.2020 16:53
Цитата, Grey_wolf сообщ. №16
Как это они не учитывали низко летящий цели?
Какие в то время были низколетящие? Только самолет на ПМВ. Низколетящие КР появились в конце 70-х,начале 80-х.
Ответом стала Тунгуска.
Цитата, Grey_wolf сообщ. №16
Смотря какая мза.  
Ну а что было у Ирака,та же Шилка,ЗСУ-57,еще что не будь.
Цитата, Grey_wolf сообщ. №16
С другой стороны списывать технику которая за небольшие деньги может являться хорошим товаром на рынке глупо.
Цена вопроса не известна.Но интереса к этому нет не у нас ,не за бугром.
Цитата, Grey_wolf сообщ. №16
Уже умалчивая что до выпуска деривации еще долго, а тех же тунгусок на всех нехватает.
Тем не менее Шилки списали,остались только в 4- 5 бригадах на Д.Востоке.
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