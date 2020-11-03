Самая неуязвимая - в Нагорном Карабахе подбита лишь одна ЗСУ-23-4 "Шилка"

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Особенностью нынешнего конфликта в Нагорном Карабахе стало то, что силы войсковой противовоздушной обороны армян понесли большие потери в технике, в частности ракетных комплексах "Оса".

По данным авторов известного блога Oryx, ведущих подсчет потерь сторон по обнародованным фото и видеоматериалам, уже уничтожено 13 таких ЗРК.

Также потеряно 9 бронированных гусеничных машин МТ-ЛБ с 20-мм трехствольными пушками М55 югославского производства и три установки 9К35 Стрела-10.

В то же время известного, что у обороняющейся стороны есть на вооружении зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка", которые используются в боях. Однако за все время конфликта была уничтожена одна лишь такая машина.

Военные эксперты пытаются понять причины такой неуязвимости легендарных самоходок. Данных о том, что они прошли какую-то модернизацию, нет, но считается, что даже в старом облике они способны сбивать атакующие дроны-камикадзе, такие как Harop, которых, только по установленным данным, выбито уже 11 штук. Не исключено, что часть из них - как раз на счету "Шилок", способных накрывать летящие объекты лавиной огня четырехствольных 23-мм пушек. Возможно, их эксплуатируют более подготовленные экипажи, которым удается не подставляться под удары беспилотников "Байрактар".

Нынешние условия не обо всем сейчас позволяют рассказывать, но, не исключено, что о некоторых эпизодах мы узнаем после окончания военных действий.

Лев Романов