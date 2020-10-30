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Техкульт

Eximus IV – самый энергоэффективный электромобиль в мире

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Электромобиль Eximus IV

В Швеции прошел очередной ежегодный конкурс самых энергоэффективных автомобилей Delsbo Electric, на котором уже привычно победила команда Eximus. Победа заслуженная, потому что инженеры исхитрились обновить мировой рекорд. Они так делают каждый год, но в этот раз едва не потерпели фиаско из-за пропущенного зазора шириной всего 8 мм.

Условия конкурса Delsbo Electric просты – экспериментальное транспортное средство должно проехать по рельсам 3,36 км, и провезти груз, эквивалентный массе шести человек. Скорость движения значения не имеет, главный параметр – затраты энергии, которые должны быть как можно ниже. По умолчанию все претенденты ездят на электромоторах, а искомый параметр рассчитывается как ватт-часы на одного человека на борту. Команда Eximus начала участвовать в соревнованиях в 2016-м, сразу установив впечатляющий рекорд – 0,84 Вт⋅ч на человека. Это примерно равно потреблению энергии одной обычной фары в типовом автомобиле, только здесь за счет такого ничтожного количества электричества машина едет и везет груз более 3 км! В 2019-м новый Eximus сумел достичь уровня 0,603 Вт⋅ч на человека, а нынешний рекорд составил уже 0,517 Вт⋅ч на человека. Трасса для Delsbo Electric оборудована датчиками, которые собирают данные два раза в секунду. Это и позволило выявить изъян в 8 мм на одном из колес Eximus IV, из-за которого нарушилось сцепление с рельсами, и произошел перерасход топлива на первом заезде. Колесо оперативно отшлифовали и электромобиль поставил очередной заслуженный рекорд.

Электромобиль Eximus IV

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Страны
Швеция
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