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Интерфакс-АВН

Частота поломок на МКС не увеличивается, станция способна работать и дальше - Роскосмос

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Международная космическая станция
Международная космическая станция.
Источник изображения: © NASA

Москва. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Представитель Роскосмоса опроверг утверждения о росте числа отказов оборудования на Международной космической станции и заявил, что состояние модулей МКС позволяет им работать существенно дольше гарантийного срока службы в 15 лет.

"Идёт завершение испытаний, подтверждающих техническую возможность продления срока эксплуатации станции до 2024 года. Давайте относится к тому сроку, что она должна была пролетать, как к минимальному гарантийному сроку... Это нормально, что реальный срок работы оказывается дольше", - сказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев на брифинге по случаю 20-летия работы МКС в пилотируемом режиме.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.

С августа 2020 года экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в российском модуле "Звезда". Высказывается мнение, что разгерметизация может быть связана с возрастом станции. Такой точки зрения придерживается, в частности, космонавт Иван Вагнер, вернувшийся со станции в октябре. "20 лет - рекорд для всех космических станций. Мы видим сейчас, что что-то меняется, что-то требует большего (внимания). Если возвращаться к утечке - корпус где-то уже начинает давать царапины, трещины", - сказал Вагнер.

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Россия
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Роскосмос
Проекты
2020-й год
МКС
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