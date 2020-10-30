Войти
Интерфакс-АВН

Обнаруженная на МКС трещина может и не быть источником утечки кислорода - Роскосмос

544
0
0
Российский сегмент Международной космической станции (МКС)
Российский сегмент Международной космической станции (МКС).
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Москва. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Трещина, обнаруженная в модуле "Звезда" российского сегмента МКС, возможно, не является местом утечки воздуха на станции, заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Может быть, оно и не там. Я разговаривал с экипажем, который прилетел, и мы говорили, что же там с этой трещиной, которую сейчас все подозревают", - сказал Крикалёв журналистам на брифинге по случаю 20-летия полета МКС в пилотируемом режиме.

Он пояснил, что гипотеза об утечке в этом месте пока не подтверждена, в настоящее время специалисты продолжают поиск причин разгерметизации. "Как гипотеза это работает, но эта гипотеза ещё не подтверждена. Поиск причин и разработка методики устранения этой негерметичности ещё находится в стадии развития", - заявил Крикалёв.

Он напомнил, что, по словам космонавта Анатолия Иванишина, работавшего на МКС, трещина больше напоминает царапину.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Тогда пресс-служба Роскосмоса сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. 24 августа гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами.

К настоящему времени место утечки воздуха, которое удалось найти благодаря чайным пакетикам, изолировано временными средствами.

В пресс-службе Роскосмоса сообщали что размер трещины на МКС составляет до 4 см.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Похожие новости
02.07.2020
Российский сегмент МКС будет обеспечен независимой системой связи с Землей - Рогозин
04.05.2020
Директор NASA сообщил, что США для высадки на Луне в 2024 году не нужна станция Gateway
30.04.2020
Коронавирус нашли у сотрудников Центра подготовки космонавтов
08.04.2019
Запустить проблему – это по-нашему
21.11.2018
NASA согласилось с выводами Роскосмоса о причинах аварии "Союза-ФГ"
30.12.2016
Два новых старта - с Восточного
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.10 15:26
  • 3
Самый мощный российский процессор будет 32-ядерным и сделанным по технорме 7 нм
  • 30.10 14:48
  • 4
Новое оружие российской ПРО успешно поразило цель
  • 30.10 12:11
  • 2
Эксперт о новой противоракете: скорость там явно в районе гиперзвука
  • 30.10 12:09
  • 16
Союзничек…
  • 30.10 11:37
  • 4
Эксперт: беспилотник "Орион" повысит мощь армейской авиации России
  • 30.10 10:20
  • 126
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" впервые показали на видео
  • 30.10 10:06
  • 1
В разведывательные подразделения СВ продолжают поступать современные бронеавтомобили и технические средства
  • 30.10 09:56
  • 3
МРК "Одинцово" в рамках госиспытаний провел в Балтийском море стрельбы из комплекса "Панцирь-М"
  • 30.10 08:31
  • 20
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 30.10 06:12
  • 215
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 30.10 02:45
  • 1
В США назвали способ ЦРУ рассекретить С-400
  • 30.10 02:13
  • 1
"Европа станет полем боя". Военный эксперт о планах США
  • 29.10 20:40
  • 1
«Тосочка» согреет врага
  • 29.10 16:14
  • 6
Бойцы новой эры
  • 29.10 13:31
  • 2
Yahoo News Japan (Япония): если взять британский двигатель и оригинальные крылья, получим сильнейший в мире истребитель МиГ-15!