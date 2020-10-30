Обнаруженная на МКС трещина может и не быть источником утечки кислорода - Роскосмос

Москва. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Трещина, обнаруженная в модуле "Звезда" российского сегмента МКС, возможно, не является местом утечки воздуха на станции, заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Может быть, оно и не там. Я разговаривал с экипажем, который прилетел, и мы говорили, что же там с этой трещиной, которую сейчас все подозревают", - сказал Крикалёв журналистам на брифинге по случаю 20-летия полета МКС в пилотируемом режиме.

Он пояснил, что гипотеза об утечке в этом месте пока не подтверждена, в настоящее время специалисты продолжают поиск причин разгерметизации. "Как гипотеза это работает, но эта гипотеза ещё не подтверждена. Поиск причин и разработка методики устранения этой негерметичности ещё находится в стадии развития", - заявил Крикалёв.

Он напомнил, что, по словам космонавта Анатолия Иванишина, работавшего на МКС, трещина больше напоминает царапину.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Тогда пресс-служба Роскосмоса сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. 24 августа гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами.

К настоящему времени место утечки воздуха, которое удалось найти благодаря чайным пакетикам, изолировано временными средствами.

В пресс-службе Роскосмоса сообщали что размер трещины на МКС составляет до 4 см.