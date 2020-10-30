Совместное с Россией стратегическое учение "Запад-2021" пройдет в Белоруссии - Минобороны республики

Минск. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Белорусско-российское стратегическое учение "Запад-2021" состоится в следующем году на территории Белоруссии, сообщило в четверг Минобороны этой страны.

"Ключевым мероприятием следующего учебного года станет совместное стратегическое учение Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, проводимое на нашей территории, "Запад-2021", - говорится в сообщении по итогам сбора с командным составом ВС Белоруссии, который провел министр обороны страны Виктор Хренин.

Ранее сообщалось, что замысел стратегического учения был утвержден во вторник на совместном заседании коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии.

По итогам заседания Минобороны Белоруссии сообщило, что Белоруссия и Россия утвердили документы об углублении военного сотрудничества и совершенствовании объединенных военных систем. В частности, по данным Минобороны Белоруссии, подписано постановление о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве в рамках единой региональной системы противовоздушной обороны (ПВО).

На заседании коллегии министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об угрозах безопасности России и Белоруссии из-за действий НАТО.

"По-прежнему неспокойная обстановка сохраняется на западных рубежах Союзного государства, где НАТО продолжает наращивать свое передовое присутствие", - сказал Шойгу.

"В условиях сложившейся военно-политической обстановки в регионе, а также новых вызовов и угроз, прежде всего со стороны международного терроризма, Минобороны России рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач", - заявил министр обороны РФ.

"Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь. Среди прочего, это делалось с целью сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения. Решительно осуждаем такие действия и считаем неприемлемым вмешательство во внутренние дела других стран", - сказал министр.

В сентябре Россия направила в Белоруссию на учения "Нерушимое братство - 2020" три батальона десантников. Маневры, к которым Россия привлекла стратегические бомбардировщики Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3, прошли на фоне многотысячных акций протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными. Такой же позиции придерживаются в ЕС и США.

14 сентября в Сочи состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. На встрече Путин, в частности, заявил, что Россия и Белоруссия продолжат сотрудничество в военной сфере.

16 сентября Минск посетил министр обороны РФ. Тогда на встрече с Шойгу Лукашенко заявил, что Белоруссия обратилась к России по поводу поставок новых видов вооружения для укрепления безопасности Союзного государства.

С 1999 года у России и Белоруссии есть региональная группировка войск, а также единая региональная система ПВО.

В марте 2017 года Андрей Равков, будучи министром обороны Белоруссии, заявлял, что в состав региональной группировки войск входят вооруженные силы Белоруссии и 1-я танковая армия Западного военного округа России.

В Белоруссии с 1995 года размещены два российских военных объекта - 43-й узел связи Военно-морского флота России "Вилейка" и радиолокационная станция "Волга", работающая в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.

Как сообщал "Интерфакс", в настоящее время реализуется контракт на поставку Россией Белоруссии истребителей поколения "4+" Су-30СМ. В ноябре 2019 года в республику прибыли четыре самолета Су-30СМ, что было предусмотрено обязательствами РФ по поставке этой техники. Белоруссия рассчитывает в течение трех лет получать из России по четыре самолета ежегодно.