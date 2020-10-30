Предложение России о ракетах нацелено на будущую администрацию США - академик Арбатов

Москва. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Россия надеется на конструктивный диалог по вопросам ограничения вооружений с новой американской администрацией после президентских выборов в США, сообщил руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, академик Алексей Арбатов.

Предложение президента РФ Владимира Путина о моратории на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности нацелено на новую американскую администрацию, сказал Арбатов в четверг на экспертной встрече в рамках нового проекта ИМЭМО РАН и "Интерфакса" "Россия и мир: профессиональный разговор".

"Хочу обратить внимание, что это предложение - оно не на Трампа рассчитано. Очевидно, что до выборов (в США) остается меньше недели и договориться о таких сложных многомерных вопросах за это время никак не удастся. Это предложение рассчитано на любую администрацию, которая придет к власти после 3 ноября", - сказал Арбатов.

"Это ответ на вопрос - что мы ждем от будущей администрации. Будь это Трамп, будь это Байден - Россия ждет начала конструктивного диалога по этой теме", - сообщил ученый.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин предложил договориться о моратории на развертывание новых ракет средней и меньшей дальности в Европе. Путин заявил, что Россия готова взять на себя обязательства не развертывать в европейской части ракеты 9М729 при условии встречных шагов со стороны НАТО.

В заявлении о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия договора о РСМД Путин предложил США и НАТО договориться о мерах по верификации объектов ПРО США в Европе, российских крылатых ракет под Калининградом, а также предостерегает от "ракетных кризисов" в АТР.

США 2 августа 2019 года официально прекратили участие в ДРСМД, до этого они обвиняли Россию в нарушении договора. Москва обвинения отвергала и выдвигала к США встречные претензии. У Вашингтона были претензии к российской крылатой ракете 9М729 для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Комплекс "Искандер-М" стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. Оснащен крылатыми и баллистическими ракетами. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

В Москве неоднократно подчеркивали, что дальность ракет "Искандера-М" не нарушает ДРСМД.

В феврале будущего года истекает срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений - СНВ-3.

Путин предложил продлить действующий договор без всяких условий на год.

20 октября в МИД РФ заявили, что Россия готова "заморозить" количество имеющихся ядерных боезарядов в случае согласия США продлить действие ДСНВ на год.