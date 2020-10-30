Войти
Интерфакс-АВН

Предложение России о ракетах нацелено на будущую администрацию США - академик Арбатов

548
0
0
Алексей Арбатов
Академик РАН Алексей Арбатов.
Источник изображения: netreforme.org

Москва. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Россия надеется на конструктивный диалог по вопросам ограничения вооружений с новой американской администрацией после президентских выборов в США, сообщил руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, академик Алексей Арбатов.

Предложение президента РФ Владимира Путина о моратории на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности нацелено на новую американскую администрацию, сказал Арбатов в четверг на экспертной встрече в рамках нового проекта ИМЭМО РАН и "Интерфакса" "Россия и мир: профессиональный разговор".

"Хочу обратить внимание, что это предложение - оно не на Трампа рассчитано. Очевидно, что до выборов (в США) остается меньше недели и договориться о таких сложных многомерных вопросах за это время никак не удастся. Это предложение рассчитано на любую администрацию, которая придет к власти после 3 ноября", - сказал Арбатов.

"Это ответ на вопрос - что мы ждем от будущей администрации. Будь это Трамп, будь это Байден - Россия ждет начала конструктивного диалога по этой теме", - сообщил ученый.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин предложил договориться о моратории на развертывание новых ракет средней и меньшей дальности в Европе. Путин заявил, что Россия готова взять на себя обязательства не развертывать в европейской части ракеты 9М729 при условии встречных шагов со стороны НАТО.

В заявлении о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия договора о РСМД Путин предложил США и НАТО договориться о мерах по верификации объектов ПРО США в Европе, российских крылатых ракет под Калининградом, а также предостерегает от "ракетных кризисов" в АТР.

США 2 августа 2019 года официально прекратили участие в ДРСМД, до этого они обвиняли Россию в нарушении договора. Москва обвинения отвергала и выдвигала к США встречные претензии. У Вашингтона были претензии к российской крылатой ракете 9М729 для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Комплекс "Искандер-М" стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ. Оснащен крылатыми и баллистическими ракетами. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

В Москве неоднократно подчеркивали, что дальность ракет "Искандера-М" не нарушает ДРСМД.

В феврале будущего года истекает срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений - СНВ-3.

Путин предложил продлить действующий договор без всяких условий на год.

20 октября в МИД РФ заявили, что Россия готова "заморозить" количество имеющихся ядерных боезарядов в случае согласия США продлить действие ДСНВ на год.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
РСМД
СНВ-3
Ядерный щит
Похожие новости
28.10.2020
Взаимный зачет: зачем РФ предложила НАТО обоюдный отказ от РСМД
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
09.10.2019
Игра в ракетные наперстки
24.07.2017
Европа становится ближе — особенно для «Искандеров»
07.06.2017
В 80-х обещали безъядерный мир, но путинская Россия решила иначе: "разрушила все перспективы Горбачева и Рейгана" (Yle, Финляндия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.10 15:26
  • 3
Самый мощный российский процессор будет 32-ядерным и сделанным по технорме 7 нм
  • 30.10 14:48
  • 4
Новое оружие российской ПРО успешно поразило цель
  • 30.10 12:11
  • 2
Эксперт о новой противоракете: скорость там явно в районе гиперзвука
  • 30.10 12:09
  • 16
Союзничек…
  • 30.10 11:37
  • 4
Эксперт: беспилотник "Орион" повысит мощь армейской авиации России
  • 30.10 10:20
  • 126
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" впервые показали на видео
  • 30.10 10:06
  • 1
В разведывательные подразделения СВ продолжают поступать современные бронеавтомобили и технические средства
  • 30.10 09:56
  • 3
МРК "Одинцово" в рамках госиспытаний провел в Балтийском море стрельбы из комплекса "Панцирь-М"
  • 30.10 08:31
  • 20
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 30.10 06:12
  • 215
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 30.10 02:45
  • 1
В США назвали способ ЦРУ рассекретить С-400
  • 30.10 02:13
  • 1
"Европа станет полем боя". Военный эксперт о планах США
  • 29.10 20:40
  • 1
«Тосочка» согреет врага
  • 29.10 16:14
  • 6
Бойцы новой эры
  • 29.10 13:31
  • 2
Yahoo News Japan (Япония): если взять британский двигатель и оригинальные крылья, получим сильнейший в мире истребитель МиГ-15!