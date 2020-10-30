США затягивают переговоры с Россией о продлении СНВ-3, опасаясь критики внутри страны - академик Арбатов

Москва. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) мешают политические игры США из-за опасения вызвать критику внутри страны, считает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов.

"Конечно, политика всегда влияла на переговоры и соглашения по контролю над вооружениями, но никогда раньше этот важнейший вопрос, собственно говоря, жизни и смерти человеческой цивилизации не превращался в такую мелкую фишку во внутриполитических и внешнеполитических играх", - сказал Арбатов в четверг на экспертной встрече в рамках нового проекта ИМЭМО РАН и "Интерфакса" "Россия и мир: профессиональный разговор".

По его словам, в течение последних лет президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ДСНВ - "утверждал, что это была ошибка Обамы, что это национальное предательство, что это, в общем, совершенно неравноправный договор, который вредит американской безопасности".

"Со стороны Трампа очень трудно пойти на продление сейчас, потому что он тут же вызовет на себя вал критики. Вот это главная причина, по которой они тянут", - заявил Арбатов.

"Для того, чтобы выглядеть лучше и перед союзниками, и прежде всего внутри Соединенных Штатов, они пытаются создать какую-то видимость, что они не просто продлевают этот договор на год, как предложил Путин, а они добились от России огромных уступок по части того, как будут вестись следующие переговоры, и хотят Россию обязать заранее дать какие-то обязательства на предмет следующего договора", - отметил он.

ДСНВ, или СНВ-3 - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений. Срок действия договора, вступившегося силу 5 февраля 2011 года, истекает в феврале будущего года.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить действующий договор без всяких условий на год. Однако Белый дом сообщил, что не будет принимать это предложение РФ, в ответ США предложили продлить договор при условии замораживания сторонами ядерных арсеналов. 20 октября в МИД РФ заявили, что Россия готова "заморозить" количество имеющихся ядерных боезарядов в случае согласия США продлить действие ДСНВ на год.