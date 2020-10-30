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Не сбивать – опасен для жизни

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Китае вспомнили об уникальном советском самолете с ядерным реактором Ту-119.

РГ со сылкой на портал ИноСМИ сообщает о публикации в популярной китайской соцсети WeChat. Она посвящена амбициозному советскому проекту - атомолету Ту-119. Автор неточен в формулировках и называет его единственным в мире бомбардировщиком с ядерным реактором. В действительности он был создан в качестве летающей лаборатории для испытания самолетной ядерной установки на основе стратегического бомбардировщика Ту-95M.

В статье предполагают, что такой самолет мог бы без дозаправки долететь до любой точки земного шара и его не осмелились бы сбить, поскольку уничтожение Ту-119 в воздухе было бы равносильно ядерному взрыву.

Но в итоге проект был закрыт. Похоже, что из-за катастрофических последствий, к которым привело бы падение самолета.

В наше время концепция Ту-119 остается актуальной, полагает автор. Однако текущий уровень научно-технического развития пока не позволяет разрабатывать атомные самолеты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Ту-95
Проекты
Ядерный щит
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