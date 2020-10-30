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Вестник Мордовии

Почему Армения не может применять свои дроны - разведчики Х-55 и "Крунк"

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Krunk-25_in_review
Армянский тактический разведывательный БЛА «Крунк-25». Фото: favorit-300.livejournal.com.

Известно, что в Армении освоен выпуск беспилотных аппаратов типа Х-55 и "Крунк". Сообщалось, что они могут осуществлять разведку и давать целеуказание артиллерийским подразделениям.

Однако, в ходе нынешнего конфликта эти еще недавно широко рекламируемые БПЛА практически никак себя не проявили. Известно об уничтожении, по крайней мере, одного Х-55. Эта информация подтверждена независимыми экспертами.

Так почему же спроектированные и сделанные в Армении дроны оказались такими малоэффективными?


Источник изображения: Фото:: пресс-служба президента республики Азербайджан


Дело в том, что азербайджанская сторона кроме средств поражения различного типа также активно закупала оборудование, предназначенное для электронной борьбы. Например, летом 2018 года президенту Ильхаму Алиеву среди различных образцов новейшей техники была представлена станция помех Р-934УМ2 "Гроза" белорусского производства, которая может глушить радиолинии, в том числе управления беспилотниками.

Кроме того, сообщалось о поставках техники РЭБ из Турции, например IHASAVAR производства компании Aselsan.

Дмитрий Лемешко

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Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Турция
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Aselsan
Проекты
БПЛА
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