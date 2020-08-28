Минобороны Малайзии объявило тендеры по закупке морских патрульных самолетов и БЛА класса MALE

ЦАМТО, 27 августа. Минобороны Малайзии опубликовало уведомления о проведении международных тендеров в рамках проектов приобретения двух морских патрульных самолетов (MPA) и трех средневысотных БЛА большой продолжительности полета (класс MALE).

Как сообщает Malaysiandefence.com, объявления были размещены в двух местных изданиях, NST и Berita Harian.

В уведомлениях указывается, что местные участники обоих тендеров должны иметь доверенность от производителя оригинального оборудования (OEM) или поставщика / интегратора систем для покупки тендерной документации.

Тендерная документация на морские патрульные самолеты будет доступна для приобретения до 1 сентября 2020 года, а на БЛА класса MALE – до 3 сентября 2020 года в тендерном отделе Министерства обороны Малайзии. Крайний срок подачи заявок на участие в тендере на поставку самолетов – 3 декабря 2020 года, БЛА – 26 ноября 2020 года.

Исходя из названных сроков, пока рано говорить о том, сколько претендентов примут участие в обоих тендерах. Поскольку кандидатам требуется только разрешительное письмо, чтобы иметь возможность участвовать в обоих тендерах, количество участников может составить до двух десятков для каждого.

Отмечается, что OEM-производители в рамках предыдущих тендеров давали разрешение двум или даже трем местным компаниям представлять их продукцию, поэтому количество компаний может быть намного больше, чем количество предлагаемых платформ.