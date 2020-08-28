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ЦАМТО

Генерал-майор Андрей Гончаров сообщил краткие итоги четвертого дня работы форума "Армия-2020"

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АрМИ
Армейские международные игры.
Источник изображения: Александр Вильф / РИА Новости

ЦАМТО, 27 августа. В объединенном пресс-центре Армейских международных игр-2020 27 августа состоялся ежедневный брифинг для журналистов начальника ГУНИД Минобороны России генерал-майора Андрея Гончарова.

А.Гончаров сообщил краткие итоги четвертого дня работы форума (26 августа), в котором широкое участие принимали представители официальных военных делегаций из 37 иностранных государств.

Так, с участием иностранных специалистов 29 государств 26 августа был проведен брифинг "Военное образование – престиж и мировое признание" под руководством начальника Главного управления кадров генерал-полковника Виктора Горемыкина.

Для иностранных делегаций также был организован динамический показ образцов авиационной техники и демонстрационные полеты пилотажных групп.

Особый интерес зарубежные гости проявили к выставочным экспозициям АО "Вертолеты России", Объединенной двигателестроительной корпорации, корпорации "Тактическое ракетное вооружение", АО "Рособоронэкспорт" и Концерна "Технологии машиностроения".

Всего в четвертом дне работы форума приняли участие 103 иностранных эксперта.

В мероприятиях научно-деловой программы – круглых столах, конференциях, заседаниях, брифингах и дискуссиях – 26 августа приняли участие 3896 представителей профессионального сообщества.

"Всего с начала форума проведено уже 139 мероприятий научно-деловой программы (круглых столов – 91, конференций – 21, заседаний – 11, брифингов (дискуссий) – 14, подписание контрактов – 2), в которых приняли участие 6628 человек", – сообщил начальник ГУНИД Минобороны России.

Мероприятия динамической программы выполнены в полном объеме.

Знаменательным событием стал показ боевых возможностей вооружения, военной и специальной техники средств ПВО с видеотрансляцией с полигона Ашулук на полигон Алабино, с последующей демонстрацией возможностей группировки войск ПВО по противодействию беспилотным летательным аппаратам условного противника и их по уничтожению.

"Помимо того, что при отражении ударов "противника" был применен полученный в Сирии опыт, следует отметить, что демонстрация тактических эпизодов, последовательно разыгранных на двух разных полигонах, расположенных в нескольких тысячах километров друг от друга – является новой и уникальной практикой динамической программы форума "Армия", – отметил А.Гончаров.

Он также сообщил, что 27 августа начинается программа форума, ориентированная на массового зрителя, при этом специалисты и эксперты продолжат свою работу по изучению представленных образцов вооружения, военной и специальной техники на полигонах, а также примут участие в мероприятиях научно-деловой программы.

Начальник ГУНИД Минобороны России назвал в числе наиболее значимых мероприятий в рамках научно-деловой программы конференцию "Технологии искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства" под руководством первого заместителя министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова, конгресс "Диверсификация ОПК России в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы", круглый стол "Развитие сети обучающих центров проектирования электроники на базе университетов РФ", организованный Министерством науки и высшего образования России и ряд других мероприятий, в которых примут участие представители федеральных органов исполнительной власти, Государственной Думы, руководящий состав Минобороны России и органов военного управления, представители деловой и научной элиты.

Показ вооружения и техники в динамике традиционно будет отличаться межвидовой направленностью, где будут продемонстрированы ходовые и огневые возможности вооружения и военной техники Вооруженных Сил России.

"Ключевой темой динамического показа 27 августа станет демонстрация возможностей вооружения, военной и специальной техники мотострелковых войск на полигоне Алабино, где будут разыграны четыре тактических эпизода с применением БТР-82А, БМП-2, БМП-3, БТР-82АТ, БМП-2 "Бережок", БМП-К17 "Бережливый" и расчета РПО", – проинформировал журналистов А.Гончаров.

По словам А.Гончарова, мероприятия форума 27 августа начинаются на 66 площадках, расположенных в военных округах и на Северном флоте, передает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

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