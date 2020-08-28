Пожар на корабле ВМС США оказался самым дорогим поджогом в истории

В США задержан военный моряк - его подозревают в умышленном поджоге универсального десантного корабля Bonhomme Richard.

- Задержан подозреваемый в поджоге USS Bonhomme Richard. Это военнослужащий ВМС США, в его доме и еще нескольких местах прошли обыски, - сообщила ABC со ссылкой на источники, близкие к расследованию. Имя и звание задержанного не называются. Следователи морской полиции обратились за помощью в Федеральное бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF), поскольку это организация располагает экспертами и ресурсами, необходимыми для изучения такого сложного инцидента, как пожар на крупном корабле.

Напомним, Bonhomme Richard загорелся 12 июля во время ремонта на верфи Сан-Диего. С огнем боролись несколько дней, 21 человек пострадал, более 100 были эвакуированы. УДК стоимостью 2,8 миллиарда долларов получил критические повреждения и восстановлению не подлежит. Если версия с поджогом подтвердится, то он претендует на звание самого дорогого в истории преступления подобного рода.

До сих пор пальма первенства принадлежала Кейси Фури, пескоструйщику с верфи Портсмута. В 2012 году он из-за желания поскорее окончить работу сжег атомную подводную лодку Miami. Фури решил устроить небольшой пожар в торпедном отсеке, рассчитывая, что после задымления рабочих с лодки эвакуируют и он сможет отправиться домой. Так и вышло, только пожар получился большим - на тушение ушло более 12 часов, 7 человек пострадало. Причиненный пожаром ущерб оценили в 440 миллионов долларов: 400 - повреждения субмарины, 40 - дока. Восстановление Miami сочли нецелесообразным, подлодку списали.

Расследование пришло к выводу, что причиной пожара стали тлеющие частицы, попавшие в промышленный пылесос и воспламенившие мусоросборник. Фури был пойман после совершения следующего поджога с той же целью. На допросе с использование полиграфа он признался в уничтожении подлодки и был осужден на 17 лет с выплатой $ 400 млн.

Последствия пожара на десантном корабле ВМС США Bonhomme Richard. pic.twitter.com/RhiqCZtuD4 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 15, 2020

Антон Валагин