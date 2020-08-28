Китайцы помахали перед Пентагоном баллистическими ракетами

Китай произвел запуск двух баллистических ракет в Южно-Китайское море, чтобы предупредить США, военные корабли и самолеты которых активизировались в районах, где проходят учения Народно-освободительной армии Китая.

Как сообщает газета South China Morning Post, ракета DF-26B («Дунфэн-26») запущена из провинции Цинхай, ракета DF-21D («Дунфэн-21») — из провинции Чжэцзян. Обе приземлились в зоне, закрытой в связи с учениями сил НОАК. Источник газеты считает, что это предупреждение в адрес командования ВМС США.

Ранее Минобороны Китая выступило с заявлением, что американский самолет-разведчик U-2 вторгся в запрещенную для полетов зону, где вели учения китайские вооруженные силы. Власти КНР назвали это провокацией, выразили протест и потребовали немедленно прекратить подобные действия. В Минобороны Китая отметили, что такое поведение ВМС США может привести к недопониманию и повлечь за собой инцидент на море или в воздухе.