Новые российские винтовки оснащают только отечественной оптикой - Ростех

Кубинка (Московская область). 27 августа. ИНТЕРФАКС - Иностранную оптику больше не используют при создании новых стрелковых комплексов, сообщил "Интерфаксу" представитель госкорпорации "Ростех".

"Наши профильные предприятия-производители стрелковых вооружений уже перешли на отечественную оптику",- заявил собеседник агентства на форуме "Армия-2020".

Он заявил, что холдинг "Высокоточные комплексы" самостоятельно разрабатывает и производит линейку прицелов для гражданских карабинов, снайперских винтовок для силовых структур и других видов стрелкового оружия.

"Поставщиками оптики для снайперских комплексов ЦНИИТОЧМАШ "Точность" и "Уголек" также выступают отечественные производители. При этом винтовка "Уголек", которая разработана для военных, оснащается прицелами производства двух предприятий холдинга "Швабе" - Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ) и Красногорского завода им. С.А.Зверева. В этой оптике не может быть иностранных комплектующих - это требование Минобороны",- сообщили в Ростехе.

Там добавили, что сама оптика также изготовляется из отечественных деталей.

"Это касается и серийного, и мелкосерийного производства. Иностранные комплектующие применяются только для единичных эксклюзивных изделий",- заявили в Ростехе

Работы по замещению в снайперском комплексе "Точность" иностранных комплектующих близки к завершению, сообщил ранее в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

"Завершаются работы по доработке винтовок с использованием отечественных комплектующих, что позволит при положительном результате работ рассмотреть возможность оснащения ими подразделений Вооруженных сил РФ", - сказал Борисов, отвечая на вопрос о судьбе комплекса "Точность"

Он подтвердил, что разработанные винтовки имеют большое количество импортных комплектующих и закупаются только для оснащения подразделений специального назначения.

Российское оборонное ведомство отказалось от покупки снайперского комплекса "Точность", сообщил "Интерфаксу" ранее информированный источник.

"Точность" не будет принята на вооружение Минобороны РФ, заказа не будет", - сказал собеседник агентства.

По его данным, замещение в винтовке всех иностранных комплектующих признано нецелесообразным.

Ранее бывший генеральный директор "ЦНИИТОЧМАШ" Дмитрий Семизоров заявлял, что Минобороны РФ после 2020 года может получить на вооружение новейший снайперский комплекс "Точность".

"У Минобороны жесткие требования, связанные с тем, что требуется полное отсутствие иностранных комплектующих. Сейчас готовится оборудование для того, чтобы к 2020 году мы этот комплекс полностью сделали отечественным", - сказал Семизоров журналистам в апреле 2017 года.