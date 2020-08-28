Заложенные в Керчи два УДК будут "резко" отличаться по своим характеристикам от французских "Мистралей"

ЦАМТО, 27 августа. Заложенные на судостроительном заводе "Залив" в Керчи два универсальных десантных корабля будут "резко" отличаться по своим характеристикам от французских "Мистралей" в более выгодную для российского флота сторону.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

"По характеристикам эти корабли резко, намного отличаются с положительной стороны в части вместимости, мореходности, длины, ширины от тех "Мистралей", которые Россия хотела купить у Франции... В выгодную сторону. Более интересные наработки, чем были у французов", – сказал он на форуме "Армия-2020".

Р.Мистахов рассказал, что при создании концепции отечественных УДК разработчики взяли все лучшее от уже существующих в мире кораблей аналогичного класса, особенно в части внутренней компоновки.

Как напоминает агентство, два универсальных десантных корабля – аналогов неполученных когда-то Россией французских "Мистралей", были заложены на судостроительном заводе "Залив" в Керчи 20 июля 2020 года. В церемонии закладки принял участие президент Владимир Путин. Тогда же он заявил, что по итогам эксплуатации первых двух УДК, может быть принято решение о продолжении строительства серии.

Два УДК, заложенные на "Заливе", назвали "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".