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ТАСС

Глава судостроительной корпорации "Ак Барс": наши вертолетоносцы смогут работать в Арктике

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Ренат Мистахов
Ренат Мистахов.
Источник изображения: © Судостроительная корпорация "Ак Барс"

Ренат Мистахов о задачах новых боевых кораблей

20 июля 2020 года с участием президента России Владимира Путина на керченском судостроительном заводе "Залив" впервые в современной истории ВМФ России состоялась закладка двух универсальных десантных кораблей "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко", разработанных в группе "Ак Барс". На Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" генеральный директор "Ак Барса" Ренат Мистахов рассказал ТАСС, какие мирные задачи будут выполнять российские корабли, в чем они превзойдут французские вертолетоносцы типа "Мистраль", а также сообщил о начале разработки нового поколения малых ракетных кораблей, отличившихся в сирийской кампании.

- Когда будут построены универсальные десантные корабли?

- Завод "Залив" полностью готов к строительству кораблей, идет подготовка производства. Параллельно идет предконтрактная и контрактная работа с поставщиками на поставку оборудования и материалов. Основное строительство начнется в I квартале 2021 года.

Два наших УДК намного отличаются от тех проектов, которые ранее планировались на базе французских "Мистралей". В частности, учитывая, что эти корабли будут нести службу в акваториях не только теплых морей, но и северных, УДК будут соответствовать требованиям эксплуатации в арктической зоне. Вместе с ледоколом они смогут эксплуатироваться во льдах.

Наш корабль также существенно отличается от "Мистраля" по ширине, высоте, осадке, по функционалу, по обитаемости, транспортно-десантной вместимости, составом десантно-высадочных средств

Наш корабль также существенно отличается от "Мистраля" по ширине, высоте, осадке, по функционалу, по обитаемости, транспортно-десантной вместимости, составом десантно-высадочных средств. Авиагруппа у нас будет насчитывать более 10 тяжелых вертолетов, причем это будут не только морские вертолеты на базе Ка-31, Ка-27, но также многоцелевые военные вертолеты.

- "Калашников" представил десантный корабль на воздушной подушке, сделанный по заказу Минпромторга. Сотрудничали ли вы с концерном, чтобы его применять с УДК?

- Нет. Сейчас заказчик думает, какой проект десантных катеров взять для базирования в доковой камере УДК, но упор делается на то, чтобы это был не опытный образец в рамках какой-то опытно-конструкторской работы. Скоростные суда, которые будут размещаться внутри наших кораблей, должны уже себя зарекомендовать в рамках серии.

- Какие особые требования предъявляло Минобороны к кораблям?

- Ну, по сравнению, опять же, с "Мистралями", корабли нашего проекта превзойдут французские вертолетоносцы по численности размещаемой морской пехоты. Во-вторых, мы сможем транспортировать больше техники, чем на тех кораблях. Третье, мы сможем размещать больший перечень надводных плавсредств, которые нужны для оперативной высадки, для патрулирования, и будут размещаться в кормовой части корабля.

Важная особенность: на местах для плавсредств, при необходимости, можно будет размещать бронетехнику, например, БТРы или танки. То есть если у нас корабль используется в рамках переброски какой-то сухопутной силы с техникой, его можно использоваться чисто для перевозки техники. Более того, бронетехника может размещаться и на местах базирования вертолетов в авиационном ангаре корабля. Туда также техника сможет заезжать и выезжать, и будет обеспечена всем необходимым. То есть состав перевозимой группировки и технических средств можно будет гибко комбинировать, в зависимости от конкретной задачи.

Надо отметить, что мы тщательно изучали разные концепции построения универсальных десантных кораблей, не только "Мистрали", но и китайские, голландские, американские десантные корабли и так далее. Велась техническая оценка иностранных аналогов. Задача стояла - при том же водоизмещении добиться большей функциональности и универсальности.

Задача стояла — при том же водоизмещении добиться большей функциональности и универсальности

Такая задача была поставлена группе "Ак Барс". Естественно, мы внимательно следили за пожеланиями заказчика - что ему нужно для использования данного корабля при тех или иных операциях.

- В плане многофункциональности, различных типов операций какие пожелания учтены?

Вместить всю роту, батальон, которые размещаются на земле, на корабль. Мы же не можем половину батальона оставить на берегу, а половину взять на корабль или взять техники столько, что этого не хватает для выполнения боевых задач. По этой причине было принято решение рассматривать, как использовать УДК в каждом типе операций, и исходя из этого уже планировать необходимую численность БТРов, танков, вертолетов для размещения.

- В период пандемии Минобороны привлекало госпитальные суда, после чего заинтересовалось приобретением новых. Франция также свои "Мистрали" использовала в гуманитарных операциях. УДК можно будет использовать в гуманитарных операциях?

- Любой военный корабль можно использовать в мирных целях. Нам заказчик обозначил, что сегодня прорабатывается вопрос организации этого корабля под госпитальное судно. Потому что у вертолетоносца есть все необходимое - каюты, камбузы, отдельные помещения, вертолетный ангар, доковая камера. Поэтому сейчас в процессе проектирования мы подбираем то медицинское оборудование, которое должно быть стационарным, которое должно стоять внутри корабля всегда. И заказчику мы предложили, что изначально определенное оборудование сделаем стационарным, например, кислородное. Остальное оборудование, которое не нужно в боевых операциях, на УДК монтироваться не будет - под него будет зарезервировано место, проработан вариант размещения. То есть при необходимости УДК будет насыщаться медицинским оборудованием и материалами в дополнение к базовому набору, установленному изначально, и превращаться в полноценное госпитальное судно.

- Насколько в проекте учтен принцип модульности, какие закладываются возможности по быстрой замене оборонительного вооружения, изменения его состава?

- Главный функционал такого корабля - перевозка экспедиционных сил и их десантирование. Попытка его максимально вооружить, приведет к удорожанию проекта, плюс любое вооружение съест площадь подпалубных помещений, где должно размещаться авиакрыло. Сейчас на УДК предусмотрено только оборонительное вооружение - зенитные ракетные комплексы на баке и в корме. Все остальное не рассматривается, так как концепция применения УДК изначально предполагает эскорт из ударных кораблей, обеспечивающих его охрану.

Сейчас на УДК предусмотрено только оборонительное вооружение — зенитные ракетные комплексы на баке и в корме. Все остальное не рассматривается, так как концепция применения УДК изначально предполагает эскорт из ударных кораблей, обеспечивающих его охрану

- По авиакрылу. Вы сказали, что там не только корабельного базирования будут вертолеты?

- Заказчик поставил задачу, чтобы этот корабль мог взаимодействовать с сухопутными войсками. Нам была поставлена задача, чтобы можно было использовать не только морские вертолеты, но и сухопутные многоцелевые военные вертолеты, чтобы они имели возможность временной посадки на данный корабль для обеспечения посадки или высадки того или иного контингента.

- Ка-52К "Катран" на УДК будет применяться?

- Ка-52К тоже там рассматривается для базирования на УДК, нам такая задача поставлена.

- Планируется ли модернизация ваших ракетных кораблей, зарекомендовавших себя в сирийской операции? В каких направлениях?

- Мы для Минобороны на базе таких проектов как 21631 и 11661 делали очень много проработок, чтобы можно было предложить водоизмещение уже не 1000 тонн, а больше, около 1500 тонн. Чем больше у корабля водоизмещение, тем легче на нем служить, он легче живет в морской среде.

- Состав вооружения также будет наращиваться? Например, со стороны ВМФ по "Буяну-М" есть запрос на увеличение количества ячеек под ракетные комплексы?

- Такая проработка идет, расширение вооружение потянет за собой увеличение водоизмещения, и мы предложили по двум проектам 21631 и 11661 концепт с увеличением водоизмещения. На "Буянах", например, мы предложили поставить 16 пусковых, вместо восьми. А на "Гепардах" предложили расширить ракетное оружие до 24 пусковых. В частности, на 11661 мы предложили два УКСК по восемь ячеек поставить за ходовым мостиком, в середине корпуса судна, и еще один УКСК будет стоять в носовой части. Это предложение очень заинтересовало ВМФ. То есть мы предлагаем взять за основу тот корпус, который зарекомендовал себя в том числе в боевых условиях, потому что удачный корпус корабля это мореходность, а все, что касается вооружения, включая надстройки, полностью поменять.

- Вы сказали 24 ячейки, то есть малый ракетный корабль станет по количеству пусковых ракет сопоставим с корветами и фрегатами?

- Да. Это потянет, конечно, за собой водоизмещение. Если брать малый ракетный корабль, его водоизмещение с дополнительным УКСК вырастет с 900 до приблизительно 1300-1500 тонн. Если брать на базе 11661 проекта, то на его водоизмещение три УКСК возможно поставить и сейчас.

Беседовали Артур Шайхутдинов, Александр Коновалов

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