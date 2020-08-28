Forbes (США): США перебрасывают в Арктику подлодки и бомбардировщики — так же, как и Россия

Сегодняшнее соперничество в Арктике во многом является возвращением на прежний уровень. Во время холодной войны США и Россия действовали в Арктике параллельно. Вот и сейчас Пентагон, судя по всему, полон решимости действовать в Арктике подобно тому, как действует Россия, отмечает автор.

Как сообщили в ВМС в пятницу, в норвежский порт прибыла одна из самых мощных многоцелевых подводных лодок ВМС США. Днем позже шесть стратегических бомбардировщиков B-52 ВВС США вылетели из США в Великобританию.

На фоне постоянного развертывания и перегруппировки американских сил и средств, эта переброска подводных лодок и бомбардировщиков кажется вполне обычной практикой. Но подумайте, каким образом они попали в Северную Европу. Они прошли подо льдами Северного Ледовитого океана и пролетели над ними.

По мере того как в результате глобального потепления повышается температура северных вод и в летний период значительно сокращается ледяной покров, российские вооруженные силы расширяют и совершенствуют свой потенциал для ведения войны в Арктике. Поэтому неудивительно, что американские войска делают то же самое.

Осуществляя переброску сил и средств по воздуху и по морю, руководство Пентагона действует продуманно. "Наша способность оперативно реагировать и обеспечивать гарантии союзникам и партнерам основывается на том, что мы можем осуществить переброску наших стратегических бомбардировщиков B-52 в любой момент", - заявил генерал Джефф Харригян (Jeff Harrigian), командующий ВВС США в Европе и ВВС Африки.

"Их присутствие в этом регионе помогает укрепить доверие с нашими союзниками по НАТО и странами-партнерами и предоставляет нам новые возможности для проведения совместной подготовки и учений с учетом различных сценариев", - сказал Харригян.

И действительно, норвежские ВВС не теряли времени даром. Когда бомбардировщики B-52 по пути с базы ВВС Минот в Северной Дакоте на базу Королевских ВВС в Фэрфорде вошли в воздушное пространство Норвегии, рядом с ними выстроились в боевой порядок несколько норвежских истребителей F-16.

Более примечательным было заявление ВМС о прибытии в норвежский порт Тромсе многоцелевой атомной подводной лодки "Сивулф" (USS Seawolf - "Морской волк"), поскольку флот почти никогда публично не объявляет о передвижении подводных лодок. И если это происходит, значит, это важно.

"Переброска АПЛ "Сивулф" из Бангора, штат Вашингтон, в распоряжение Шестого флота США демонстрирует глобальный охват подводного флота и его готовность обеспечивать постоянное и незаметное присутствие в любой точке мира для выполнения наших уникальных задач, находясь в состоянии наивысшей боеготовности", - говорится в заявлении командующего подводными силами США вице-адмирала Дэрила Коудла (Daryl Caudle).

Следует обратить внимание на стратегическую обстановку. Россия создала условия для вторжения в Белоруссию после недавно состоявшихся в этой стране выборов, результаты которых были сфальсифицированы, и на фоне вызванных этим массовых общественных протестов. Недавно российский Северный флот провел на арктическом полуострове Таймыр тактические учения с отработкой боевых действий при высадке морского десанта. Российские ВВС расширяют свои аэродромы на Крайнем Севере.

Сегодняшнее соперничество в Арктике во многом является возвращением на прежний уровень. Во время холодной войны США и Россия действовали в Арктике параллельно. Экипажи бомбардировщиков В-52 выполняли учебные полеты, пересекая Северный полюс и отрабатывая действия, целью которых было сбрасывать атомные бомбы на Советский Союз. ВМФ разработал три корабля класса "Сивулф" специально для обнаружения и уничтожения советских подлодок, вооруженных баллистическими ракетами, которые скрывались под арктическими льдами.

Но не думайте, что переброска Соединенными Штатами подлодок и самолетов в Европу означает, что администрация президента США Дональда Трампа внезапно начала ужесточать политику в отношении России, агенты который вмешивались в президентские выборы в США в 2016 году, пытаясь помочь Трампу в проведении предвыборной кампании.

Пентагон, судя по всему, полон решимости действовать в Арктике подобно тому, как действует Россия. Но на политическом уровне Белый дом фактически меняет расстановку сил в Европе, ослабляя там позиции США. Администрация Трампа решила вывести сотни американских морских пехотинцев из Норвегии и тысячи военнослужащих армии США из Германии.

Дэвид Экс (David Axe)