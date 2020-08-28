Москва требует от Вашингтона разъяснений после внесения ряда российских НИИ в "черные списки" в США - посол Антонов

Вашингтон. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Решение Минторга США о внесении в "черные списки" ряда российских НИИ под предлогом якобы причастности к химической и военно-биологической программам вызывает недоумение, Москва хотела бы получить разъяснения, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Конечно, мы обратили внимание на упомянутое уведомление американского ведомства. Оно вызывает у нас недоумение. Тем более, что никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие "наличия весомых оснований полагать"", - заявил Антонов журналистам.

По его словам, при этом Вашингтоном игнорируется тот факт, что международное сообщество в лице Организации по запрещению химического оружия еще в 2017 году подтвердило полное выполнение Россией положений соответствующей Конвенции в части ликвидации имеющихся запасов химоружия.

"Хотели бы получить от коллег разъяснения по беспочвенным обвинениям", - отметил российский посол.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день США "остаются единственным обладателем существенных запасов боевых отравляющих веществ и под различными предлогами затягивают с их уничтожением".

"Призываем американскую сторону прекратить искать проблемы там, где их нет, и приложить максимальные усилия для скорейшей химической демилитаризации", - заявил Антонов.

26 августа министерство торговли США внесло в "черный список" 33-й Центральный научно-исследовательский институт, три объекта 48-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны России и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.

В этот список обычно вносятся предприятия, деятельность которых, по мнению Вашингтона, угрожает национальной безопасности США или идет вразрез с американскими внешнеполитическими приоритетами. Как правило, фигурантам списка либо запрещают покупать в США продукцию двойного назначения, либо - делают этот процесс более сложным.