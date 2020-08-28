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Вестник Мордовии

Куда пропал недооцененный российский бронетранспортер БТР-87 NEXT

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

На "Армии-2020" ООО "Военно-промышленная компания" представила целое созвездие различных ярких новинок. Среди них - новое семейство бронеавтомобилей "Стрела", модернизированный БТР-82АТ с необитаемым боевым модулем, колесная БМП К-17, багги на шасси "Тигра" и другие.

Хотелось бы также увидеть уже ставший привычным по прошлым выставкам БТР-87 NEXT, но в этом году ему дали "отдохнуть", хотя машина - во многом интересная и, к сожалению, недооцененная. Такая нынешняя "пропажа" ни о чем не говорит - разработчики от нее не отказались.

От обычных БТР-80/82 она отличается измененной компоновкой. Дизельный двигатель мощностью 312 л.с. находится теперь в передней части корпуса. В корме появились люки для входа и выхода восьми бойцов.

Боевая масса -16 200 кг . Максимальная скорость по шоссе - 90 км/ч, на плаву - 10 км/ч. Запас хода по топливу - 700 км.

В качестве вооружения применена 30-мм пушка 2А42 и 7,62-мм пулемет ПКТМ, а также противотанковый комплекс "Атака Т" с дальностью стрельбы до 6500 м.

Для улучшения условий обитания экипажа и десанта установлен кондиционер.

Как отмечали военные эксперты, БТР-87 не является заменой БТР-82 или конкурентом "Бумерангу". Потребность в такой технике есть как в России, так и в зарубежных странах.

Лев Романов

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Страны
Россия
Продукция
2А42
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
БТР-87
ПКТМ
Компании
ВПК ООО
Проекты
АРМИ-20XX
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