Военные РФ, допустившие столкновение с американским бронеавтомобилем в Сирии, действовали непрофессионально, заявляют в СНБ США

Вашингтон. 27 августа. ИНТЕРФАКС - В Совете национальной безопасности (СНБ) США назвали небезопасными и непрофессиональными действия военных РФ, предположительно, врезавшихся на БТР в американский бронеавтомобиль в Сирии.

"Подобные небезопасные и непрофессиональные действия - это нарушение договоренностей по предотвращению конфликтных ситуаций, согласованных США и Россией в декабре 2019 года", - говорится в заявлении представителя СНБ США Джона Уллиота.

Он напомнил, что американские военные не стремятся к эскалации напряжённости с кем бы то ни было в Сирии, однако сохраняют за собой право на самооборону в случае враждебных по отношению к ним действий.

Уллиот пояснил, что, по данным американской стороны, инцидент произошёл 25 августа в 10 часов утра по сирийскому времени. По версии СНБ США, российское военное транспортное средство врезалось в американский армейский внедорожник. "Экипаж нашего автомобиля получил травмы", - отмечает Уллиот.

По его словам, патруль США в итоге покинул район, в котором находились российские военные, и на этом инцидент завершился.

Накануне в Пентагоне сообщили, что глава комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли провел телефонный разговор с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым.

"Глава комитета начальников штабов генерал Марк Милли провел сегодня по телефону переговоры с главой российского Генштаба Валерием Герасимовым", - говорится в сообщении американского оборонного ведомства.

Оно не уточняет, каких тем коснулись Милли и Герасимов в ходе разговора.

В среду телеканал CNN сообщил со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что несколько американских военнослужащих получили травмы в сирийской провинции Хасака, когда в их автомобиль врезалось российское военное транспортное средство.

Согласно их версии, российские военные преднамеренно пошли на столкновение. Западные СМИ подчеркивают, что ни одна из сторон при этом не применила оружие.

Кроме того, по утверждениям американской стороны, на месте происшествия на низкой высоте летал российский армейский вертолет. "Речь идет о тактике, которую часто применяют военные, когда хотят, чтобы люди покинули район", - пишет CNN.

Арабский портал "Аль-Масдар" опубликовал несколько любительских видео невысокого качества с места происшествия. На них, видно, как, предположительно, российский БТР сближается с американской бронемашиной. На кадрах также можно разглядеть другие военные транспортные средства, видимо, не принимающие участие в инциденте.