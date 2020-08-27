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Интерфакс-АВН

Санкции против российских оборонных НИИ лишат США возможности получить технологию вакцины против коронавируса - зампред комитета Думы

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Источник изображения: Cadu Rolim/

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что, включая российские оборонные НИИ в санкционные списки, США лишают себя возможности получить технологию производства вакцины от Covid-19, в разработке которой участвовал один из институтов.

"Это решение ударит, прежде всего, по самим США, они не получат ни разработок по технологии производства вакцины, ни других гражданских образцов, разрабатываемых в рамках военно-технического сотрудничества", - сказал Швыткин ("Единая Россия") "Интерфаксу" в среду.

Он назвал решение США проявлением "нездоровой конкуренции".

"Это не нанесет ущерб нашей оборонной промышленности, она построена таким образом, что может работать автономно, независимо от отношения какого-либо государства", - считает парламентарий.

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Страны
Россия
США
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