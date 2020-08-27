Санкции против российских оборонных НИИ лишат США возможности получить технологию вакцины против коронавируса - зампред комитета Думы

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что, включая российские оборонные НИИ в санкционные списки, США лишают себя возможности получить технологию производства вакцины от Covid-19, в разработке которой участвовал один из институтов.

"Это решение ударит, прежде всего, по самим США, они не получат ни разработок по технологии производства вакцины, ни других гражданских образцов, разрабатываемых в рамках военно-технического сотрудничества", - сказал Швыткин ("Единая Россия") "Интерфаксу" в среду.

Он назвал решение США проявлением "нездоровой конкуренции".

"Это не нанесет ущерб нашей оборонной промышленности, она построена таким образом, что может работать автономно, независимо от отношения какого-либо государства", - считает парламентарий.